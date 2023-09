5ª edição da feira HFN-Hotel & Food Nordeste abre credenciamento

A- A+

A 5ª edição da HFN – Hotel & Food Nordeste será realizada no Centro de Convenções, de 8 a 10 de novembro das 14h às 21h. A HFN é um evento que reúne toda a cadeia de hospedagem e alimentação fora do lar da Região e contará com as vendas de mais de 400 marcas expositoras, além de conteúdos completos para atualização profissional e networking. Além disso, proporciona visibilidade à marca das empresas expositoras e a oportunidade de estabelecer contatos comerciais e a chance de fechar negócios com potenciais clientes e parceiros.

“Estimulamos o credenciamento antecipado para que todos possam começar a contagem regressiva e ter acesso desde já a tudo que iremos proporcionar com a HFN, seja a partir da interação entre os profissionais do setor, o compartilhamento de conhecimento nos eventos de conteúdo, a exposição de produtos e serviços inovadores e até mesmo a criação de oportunidades de negócios”, comenta a diretora da Insight Feiras e Negócios, Carol Baía. De acordo com ela, o credenciamento é fundamental para os profissionais e empresas acessarem todas as oportunidades oferecidas pela feira.

A HFN é a única feira que conecta fornecedores de serviços, tecnologia e produtos aos meios de hospedagem e de alimentação fora do lar e é realizada pela Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Pernambuco (ABIH-PE), a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes em Pernambuco (Abrasel-PE) e a Insight Feiras & Negócios.

