TECNOLOGIA 5G chega a mais 347 cidades e cobertura alcançará 40% da população. Veja os novos locais Informação é do conselheiro da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) Moisés Queiroz, que também é presidente do Gaispi

As operadoras de telefonia móvel poderão solicitar a instalação da nova rede 5G em 347 municípios de pequeno e médio porte a partir do dia 27 de fevereiro. Com isso, o total de cidades aptas a receber a internet de altíssima velocidade chegará a um total de 487 localidades no Brasil.

A informação é do conselheiro da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Moisés Queiroz, que também é presidente do Gaispi, grupo responsável por acompanhar a instalação da nova rede 5G. O Grupo vai se reunir na próxima quinta-feira para aprovar a lista das cidades. O 5G confere velocidade até cem vezes superior ao atual 4G.

Fazem parte dessa nova leva municípios que estão localizados próximos a regiões metropolitanas e cidades acima de 500 mil habitantes. Com isso, haverá localidades aptas a receber 5G que contam com população menor de 30 mil pessoas, por exemplo.

"Com essa nova cobertura, o 5G vai estar disponível para cerca de 40% da população já, o que é um resultado positivo", disse Queiroz ao Globo.

Ele explicou que, para facilitar a ampliação da rede 5G, as cidades foram divididas em "clusters" e não apenas pelo tamanho da população. Isso, segundo ele, ajuda no desenvolvimento e instalação dos projetos das empresas de telecomunicações.

Na lista que será aprovada pelo Gaispi na quinta-feira estão cidades de Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Goias, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe, São Paulo e Tocantins. Após a solicitação feita pelas teles, os pedidos são licenciados e as antenas, ligadas.

Queiroz lembra ainda que até 30 de junho a expectativa é que 1.610 cidades já estejam aptas a receber o 5G. Até lá, serão incluídos grupos de cidades com mais de 200 mil habitantes, por exemplo.

Em média, a antecipação da instalação da rede está em um ano e três meses de acordo com a previsão original do edital do 5G, porque a Entidade Administradora da Faixa de 3,5 GHz (EAF) permitiu a migração da recepção do sinal de televisão aberta e gratuita por meio de antenas parabólicas (da banda C para a banda Ku).

Veja as novas cidades:

Das 347 cidades, 177 têm população abaixo de 30 mil pessoas; 111 cidades, entre 30 mil e 100 mil; 37 cidades, entre 100 mil e 200 mil; e 22 cidades, acima de 200 mil.

UF Município

AL Barra de Santo Antônio

AL Barra de São Miguel

AL Coqueiro Seco

AL Marechal Deodoro

AL Messias

AL Murici

AL Paripueira

AL Pilar

AL Rio Largo

AL Santa Luzia do Norte

AL Satuba

AM Autazes

AM Careiro

AM Careiro da Várzea

AM Iranduba

AM Itacoatiara

AM Itapiranga

AM Manacapuru

AM Manaquiri

AM Novo Airão

AM Presidente Figueiredo

AM Rio Preto da Eva

AM Silves

AP Mazagão

AP Santana

BA Camaçari

BA Candeias

BA Conceição do Jacuípe

BA Coração de Maria

BA Dias d'Ávila

BA Itaparica

BA Lauro de Freitas

BA Madre de Deus

BA Mata de São João

BA Pojuca

BA Santa Bárbara

BA Santanópolis

BA Santo Amaro

BA São Francisco do Conde

BA São Sebastião do Passé

BA Simões Filho

BA Vera Cruz

CE Aquiraz

CE Cascavel

CE Caucaia

CE Chorozinho

CE Eusébio

CE Guaiúba

CE Horizonte

CE Itaitinga

CE Maracanaú

CE Maranguape

CE Pacajus

CE Pacatuba

CE Paracuru

CE Paraipaba

CE Pindoretama

CE São Gonçalo do Amarante

CE São Luís do Curu

CE Trairi

GO Alto Paraíso de Goiás

GO Cavalcante

GO Cocalzinho de Goiás

GO Corumbá de Goiás

GO Cristalina

GO Formosa

GO Goianésia

GO Inhumas

GO Luziânia

GO Nerópolis

GO Niquelândia

GO Nova Veneza

GO Novo Gama

GO Padre Bernardo

GO Pirenópolis

GO Planaltina

GO Santo Antônio do Descoberto

GO Terezópolis de Goiás

GO Valparaíso de Goiás

GO Abadia de Goiás

GO Abadiânia

GO Água Fria de Goiás

GO Águas Lindas de Goiás

GO Alexânia

GO Alvorada do Norte

GO Aragoiânia

GO Barro Alto

GO Bela Vista de Goiás

GO Bonfinópolis

GO Brazabrantes

GO Cabeceiras

GO Caldazinha

GO Caturaí

GO Cidade Ocidental

GO Flores de Goiás

GO Goianápolis

GO Goianira

GO Guapó

GO Hidrolândia

GO Mimoso de Goiás

GO Santa Bárbara de Goiás

GO Santo Antônio de Goiás

GO São João d'Aliança

GO Senador Canedo

GO Simolândia

GO Trindade

GO Vila Boa

GO Vila Propício

MA Alcântara

MA Axixá

MA Bacabeira

MA Cachoeira Grande

MA Icatu

MA Morros

MA Paço do Lumiar

MA Presidente Juscelino

MA Raposa

MA Rosário

MA Santa Rita

MA São José de Ribamar

MA Timon

MG Araguari

MG Baldim

MG Barão de Cocais

MG Belo Vale

MG Bom Jesus do Amparo

MG Bonfim

MG Brumadinho

MG Caeté

MG Capim Branco

MG Confins

MG Esmeraldas

MG Florestal

MG Fortuna de Minas

MG Funilândia

MG Indianópolis

MG Inhaúma

MG Itabirito

MG Itaguara

MG Itatiaiuçu

MG Itaúna

MG Jaboticatubas

MG Nova União

MG Juatuba

MG Lagoa Santa

MG Mateus Leme

MG Matozinhos

MG Moeda

MG Monte Alegre de Minas

MG Nova Lima

MG Pará de Minas

MG Pedro Leopoldo

MG Prata

MG Prudente de Morais

MG Raposos

MG Rio Acima

MG Rio Manso

MG Sabará

MG Santa Bárbara

MG Santa Luzia

MG São Gonçalo do Rio Abaixo

MG São José da Lapa

MG São José da Varginha

MG Sete Lagoas

MG Taquaraçu de Minas

MG Tupaciguara

MG Vespasiano

MG Arinos

MG Buritis

MG Cabeceira Grande

MG Unaí

MT Nossa Senhora do Livramento

MT Planalto da Serra

MT Várzea Grande

PA Castanhal

PB Bayeux

PB Cabedelo

PB Cruz do Espírito Santo

PB Pitimbu

PB Rio Tinto

PB Santa Rita

PE Abreu e Lima

PE Araçoiaba

PE Goiana

PE Igarassu

PE Ilha de Itamaracá

PE Ipojuca

PE Itapissuma

PE Moreno

PE São Lourenço da Mata

PI Altos

PI Beneditinos

PI Coivaras

PI Curralinhos

PI Demerval Lobão

PI José de Freitas

PI Lagoa Alegre

PI Lagoa do Piauí

PI Miguel Leão

PI Monsenhor Gil

PI Nazária

PI União

PR Agudos do Sul

PR Apucarana

PR Arapongas

PR Adrianópolis

PR Cambé

PR Almirante Tamandaré

PR Campo Magro

PR Araucária

PR Colombo

PR Contenda

PR Fazenda Rio Grande

PR Itaperuçu

PR Balsa Nova

PR Mandirituba

PR Bocaiúva do Sul

PR Campina Grande do Sul

PR Piên

PR Pinhais

PR Piraquara

PR Campo do Tenente

PR Quatro Barras

PR Campo Largo

PR Cerro Azul

PR Lapa

PR Rolândia

PR São José dos Pinhais

PR Tijucas do Sul

PR Quitandinha

PR Rio Branco do Sul

PR Rio Negro

PR Tunas do Paraná

PR Doutor Ulysses

RJ Bom Jesus do Itabapoana

RJ Cachoeiras de Macacu

RJ Cardoso Moreira

RJ Guapimirim

RJ Itaboraí

RJ Itaguaí

RJ Magé

RJ Maricá

RJ Paracambi

RJ Petrópolis

RJ Quissamã

RJ Rio Bonito

RJ São João da Barra

RJ Seropédica

RJ Tanguá

RN Arês

RN Bom Jesus

RN Ceará-Mirim

RN Parnamirim

RN Extremoz

RN Goianinha

RN Ielmo Marinho

RN Macaíba

RN Maxaranguape

RN Monte Alegre

RN Nísia Floresta

RN São Gonçalo do Amarante

RN São José de Mipibu

RN Vera Cruz

RO Candeias do Jamari

RR Alto Alegre

RR Bonfim

RR Cantá

RR Mucajaí

RS Alvorada

RS Araricá

RS Arroio dos Ratos

RS Cachoeirinha

RS Campo Bom

RS Canoas

RS Capela de Santana

RS Charqueadas

RS Dois Irmãos

RS Eldorado do Sul

RS Estância Velha

RS Esteio

RS Glorinha

RS Gravataí

RS Guaíba

RS Igrejinha

RS Ivoti

RS Montenegro

RS Nova Hartz

RS Nova Santa Rita

RS Novo Hamburgo

RS Parobé

RS Portão

RS Rolante

RS Santo Antônio da Patrulha

RS São Jerônimo

RS São Leopoldo

RS São Sebastião do Caí

RS Sapiranga

RS Sapucaia do Sul

RS Taquara

RS Triunfo

RS Viamão

SC Águas Mornas

SC Anitápolis

SC Antônio Carlos

SC Biguaçu

SC Canelinha

SC Garopaba

SC Governador Celso Ramos

SC Jaraguá do Sul

SC Major Gercino

SC Palhoça

SC Paulo Lopes

SC Rancho Queimado

SC Santo Amaro da Imperatriz

SC São Bonifácio

SC São João Batista

SC São Pedro de Alcântara

SC Alfredo Wagner

SC Angelina

SC Leoberto Leal

SC Nova Trento

SC Tijucas

SE Barra dos Coqueiros

SE Nossa Senhora do Socorro

SE São Cristóvão

SP Biritiba Mirim

SP Brodowski

SP Caçapava

SP Dumont

SP Iperó

SP Jardinópolis

SP Juquitiba

SP Morungaba

SP Pedreira

SP Porto Feliz

SP Salesópolis

SP Salto de Pirapora

SP Sertãozinho

TO Aparecida do Rio Negro

TO Barrolândia

TO Brejinho de Nazaré

TO Fátima

TO Ipueiras

TO Oliveira de Fátima

TO Paraíso do Tocantins

TO Pugmil

TO Tocantínia

