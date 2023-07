A- A+

TECNOLOGIA 5G completa um ano no Brasil e chega a 184 cidades. Confira se tem onde você mora Cerca de 20% dos municípios brasileiros estão autorizados pela Anatel a receber o sinal, mas só 3% do total possui tecnologia disponível para uso

A internet 5G está completando um ano desde que chegou ao Brasil. No dia 6 de julho do ano passado, a rede de quinta geração para celulares começava a ser experimentada por moradores de Brasília.



De lá pra cá, o 5G já chegou a todas as capitais do país e o cronograma de autorização pela Anatel ganhou tração, embora o esforço dependa das operadoras. Há 1.160 municípios aptos a receber o sinal de 5G, mas só 184 tem a rede disponível para uso.

Segundo a Anatel, 1.160 cidades já estão com faixa liberada para receber o sinal de 5G - o equivalente a 20% dos municípios brasileiros. Nestas cidades vivem 141 milhões de pessoas (ou 66,4% da população do país). Do total de municípios autorizados pela Anatel a receber o 5G, 1.099 (ou 94%) são municípios com até 30 mil habitantes.

Mas ter autorização para o 5G não quer dizer que o sinal está disponível para uso. Hoje, 184 cidades possuem antenas para a rede de quinta geração. Ao todo, são 12.579 estações do 5G licenciadas na faixa de 3,5 GHz.

Sinal ainda apresenta intermitência

Mesmo em cidades em que a tecnologia está disponível, usuários ainda enfrentam intermitências para acessar a rede. E há dois motivos para isso acontecer: o aparelho utilizado precisa ser compatível com a rede, além de ter que estar próximo de uma antena 5G.



Cronograma acelerado

No que compete à agência reguladora, a implantação do 5G tem sido vista como bem-sucedida. O edital estabelece obrigação de atendimento em todos os municípios do país até 2029, mas as instalações em diversos municípios estão ocorrendo de forma mais acelerada do que a obrigação prevista.

Segundo Moisés Moreira, conselheiro da Anatel e presidente do GAISPI (grupo responsável por acompanhar a instalação da nova rede 5G), os números mostram o esforço do grupo de trabalho em acelerar o processo, que antecipou o cumprimento de metas:

— A quantidade de cidades atendidas é significativamente maior do que a obrigação estabelecida em edital para o presente momento, o que mostra a acelerada adoção da nova tecnologia — afirma.

Brasília foi a primeira cidade do país a contar com o chamado "5G puro", oferecido na faixa de 3,5 gigahertz, que oferece a maior velocidade e menor latência (tempo de resposta). Pelo edital do leilão do 5G, realizado em novembro de 2021, todas as capitais do país deveriam contar com a tecnologia até o fim de setembro de 2022.

Foco nas cidades com mais de 500 mil habitantes

Pelo calendário da Anatel, as próximas cidades que serão obrigatoriamente atendidas são as que possuem mais de 500 mil habitantes.

— Até junho de 2024 pelo menos mais 1.377 municípios deverão ser liberados (para a faixa de 3,5 GHz). Até lá deverão ocorrer, pelo grupo de trabalho, liberações mensais conforme as ações para a migração da TVRO para a banda Ku avance — afirma o conselheiro da Anatel.

