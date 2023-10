A- A+

CONEXÃO 5G da TIM chega em Camaragibe, Ipojuca e São Lourenço da Mata Com as novas ativações, rede de quinta geração já está disponível em dez cidades pernambucanas

Camaragibe, Ipojuca e São Lourenço da Mata entraram para a lista das cidades pernambucanas que têm acesso a conexão 5G da TIM. Com as novas ativações, a cobertura da rede de quinta geração já alcança dez municípios do Estado, incluindo a capital Recife.

Mais de um terço da população urbana do Brasil tem acesso ao sinal 5G da TIM, com quase 7 mil antenas ativas, representando quase metade dos equipamentos licenciados no país, de acordo com a Anatel. Somente em Pernambuco, a operadora possui quase 300 estações licenciadas. Além dos municípios pernambucanos, a rede está sendo ativada em mais 40 cidades em todas as regiões do País.

Vantagens

O 5G, com velocidades que podem chegar a 1Gbps, leva benefícios significativos para a economia local, possibilitando a automação do agronegócio e facilitando a vida da população com serviços de saúde e educação à distância, trabalho em home-office e crescimento do comércio eletrônico de produtos artesanais locais.

Para desfrutar da nova rede 5G da TIM, basta possuir um smartphone compatível com a tecnologia, sendo que quase 90% dos aparelhos disponíveis nos canais de venda da companhia já são compatíveis.

Além dos três novos municípios contemplados, no Estado, a conexão também está disponível nas seguintes cidades: Recife, Olinda, Jaboatão dos Guararapes, Cabo de Santo Agostinho, Caruaru, Petrolina e Paulista

