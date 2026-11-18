A- A+

Inteligência artificial 61% das empresas brasileiras ainda estão nos estágios iniciais de adoção da inteligência artificial Pesquisa da Amcham Brasil aponta que, apesar de a tecnologia estar entre as prioridades estratégicas, 52% das companhias ainda não identificam retorno mensurável dos investimentos em IA

A inteligência artificial (IA) já ocupa espaço nas estratégias das empresas brasileiras, mas sua implementação ainda enfrenta desafios. Segundo o Panorama 2027, pesquisa realizada pela Amcham Brasil em parceria com a Humanizadas, 61% das empresas estão nos estágios inicial ou emergente de adoção da tecnologia, com projetos-piloto e aplicações pontuais.

O levantamento ouviu 662 executivos, dos quais 87% ocupam cargos de decisão. Juntas, as empresas participantes empregam aproximadamente 656 mil pessoas e registram mais de R$ 500 bilhões em faturamento anual.

Apesar da adoção ainda limitada, a inteligência artificial aparece entre as principais oportunidades de crescimento para os negócios. Para 62% dos entrevistados, o uso da tecnologia para aumentar a eficiência e estimular a inovação representa uma possibilidade estratégica. Além disso, 63% apontam a IA como uma das prioridades das empresas para os próximos dois anos.

O retorno dos investimentos, porém, ainda é um desafio. De acordo com a pesquisa, 52% dos executivos afirmam não ter resultados mensuráveis das aplicações de inteligência artificial. Em contrapartida, 39% das empresas já avançaram para etapas de integração, expansão ou transformação dos modelos de negócio.

Desafios para a implementação

Entre os principais obstáculos para ampliar o uso da tecnologia está a dificuldade de transformar iniciativas de inteligência artificial em resultados concretos para os negócios. Também foram mencionados problemas na definição de estratégias, na escolha das áreas prioritárias de aplicação e no engajamento e capacitação das lideranças.

A execução das estratégias também aparece como um entrave ao desempenho empresarial. Pelo segundo ano consecutivo, esse fator lidera a lista de dificuldades apontadas pelos executivos, citado por 54% dos participantes. Na sequência, aparecem a resistência da cultura organizacional às mudanças e a falta de foco diante do excesso de projetos e prioridades.

Para os próximos dois anos, a automatização de processos lidera as prioridades das empresas. O uso da inteligência artificial aparece entre as principais iniciativas, ao lado do desenvolvimento de lideranças, mencionado por 59% dos entrevistados.

Juros e cenário internacional preocupam empresas

Além dos desafios tecnológicos, o ambiente econômico e internacional também influencia as perspectivas empresariais. Juros, inflação e restrições de crédito lideram as preocupações para os próximos dois anos, citados por 70% dos executivos. A instabilidade geopolítica e as barreiras comerciais também aparecem entre os fatores de atenção.

Para enfrentar esse cenário, 68% das empresas pretendem apostar em inteligência artificial, automação e eficiência operacional. Outras estratégias incluem a diversificação de mercados (55%) e o fortalecimento da governança e da gestão de riscos (51%).

Entre as oportunidades de crescimento, além da inteligência artificial, estão o desenvolvimento de novos produtos e serviços (61%), a expansão para novos mercados (52%) e a realização de aquisições, parcerias e alianças estratégicas (48%).

Veja também