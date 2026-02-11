A- A+

BRASIL 73% dos brasileiros são a favor do fim da escala 6x1 sem redução salarial, diz pesquisa A taxa de aprovação cresce 10 pontos quando os entrevistados contrários foram perguntados se passariam a apoiar a proposta se não implicasse em redução salarial

Levantamento divulgado pela Nexus - Pesquisa e Inteligência de Dados mostrou que 73% dos brasileiros são a favor do fim da escala 6x1 sem redução salarial. A pesquisa foi divulgada nesta quarta-feira (11).

De acordo com a sondagem, 63% dos entrevistados disseram inicialmente ser favoráveis ao fim da escala 6x1, sem tratar da questão salarial, enquanto 22% afirmaram que são contrários.

A taxa de aprovação cresce 10 pontos quando os entrevistados contrários foram perguntados se passariam a apoiar a proposta se não implicasse em redução salarial.

28% são a favor da escala 6x1, mesmo com redução salarial

Segundo o CEO da Nexus, Marcelo Tokarski, a pesquisa mostra um crescimento da desaprovação do projeto quando a proposta inclui a redução salarial. "Quase todo mundo é a favor de uma jornada de trabalho menor, mas pouca gente topa abrir mão de recursos financeiros em troca disso", diz.





O resultado da pesquisa mostrou as seguintes conclusões:

- 28% são a favor do fim da escala 6x1, mesmo com redução do salário;

- 30% são a favor do fim da escala 6x1, se não tiver redução de salário;

- 11% são contra o fim da escala 6x1, mesmo sem redução de salário;

- 10% são contra o fim da escala 6x1, mas apoiaria se não tivesse redução de salário;

- 6% não são nem a favor nem contra o fim da escala 6x1;

- 5% são a favor do fim da escala 6x1, mas não se posicionou quanto à redução de salário;

- 1% são contra o fim da escala 6x1, mas não se posicionou quanto à redução de salário.

71% dos eleitores de Lula são a favor da PEC 6x1

Conforme a pesquisa, entre os entrevistados que votaram no presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), 71% são favoráveis ao fim da escala 6x1, enquanto 15% são contrários e 15% não opinaram. Por outro lado, 53% dos eleitores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) são a favor do fim da escala 6x1, enquanto 32% são contrários, e 15% não opinaram.

Além disso, 62% dos brasileiros entrevistados afirmaram que ouviram falar do tema, mas somente 12% disseram que entendem bem o que a proposta significa. Outros 35% nunca ouviram falar sobre as discussões sobre o fim da escala 6x1.

Segundo os realizadores da pesquisa, foram entrevistados 2.021 cidadãos com idade a partir de 16 anos, nas 27 unidades da federação, entre os dias 30 de janeiro e 5 de fevereiro. A margem de erro no total da amostra é de 2 pontos porcentuais, com intervalo de confiança de 95%.

Na segunda-feira, 9, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), decidiu anexar a PEC da deputada Erika Hilton (PSOL-SP) sobre o tema a outra proposta similar apresentada em 2019 pelo deputado Reginaldo Lopes (PT-MG), que estava estagnada na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

A jornalistas, Motta disse que a discussão sobre o tema é "inadiável".



