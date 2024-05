737 Max: Departamento de Justiça dos EUA diz que Boeing violou acordo que evitou processos

A- A+

A Boeing violou um acordo que permitiu que a empresa evitasse um processo criminal após dois acidentes mortais envolvendo sua aeronave 737 Max, segundo informou hoje o Departamento de Justiça (DoJ) dos EUA em um processo judicial.

Segundo o documento, a Boeing violou o acordo “por não ter projetado, implementado e aplicado um programa de conformidade e ética para prevenir e detectar violações das leis de fraude dos EUA em todas as suas operações”, segundo ficou acertado em 2021.

O Departamento de Justiça disse que ainda não determinou como proceder, incluindo se e como punir a empresa. O órgão instruiu a Boeing a responder até 13 de junho com sua análise e comentários, que serão levados em consideração com relação a qualquer punição.

A Boeing não comentou imediatamente.

A decisão aumenta os riscos legais enfrentados pela fabricante de aviões após a quase catástrofe ocorrida no início de janeiro, quando um painel da fuselagem explodiu em um 737 Max durante o voo.

Segundo o acordo, a Boeing admitiu ter enganado seu órgão regulador, a Administração Federal de Aviação, sobre as alterações feitas em seu novo jato, o 737 Max, e pagou uma multa criminal de US$ 243 milhões. Se a empresa cooperasse totalmente com o governo em um período de três anos, os promotores tentariam obter a retirada da acusação de fraude contra a empresa.

Pouco antes de expirar o período de três anos, um plugue de porta de um Boeing explodiu em um avião da Alaska Airlines em pleno voo, obrigando os pilotos a dar meia-volta e aterrissar. O Departamento de Justiça abriu uma investigação criminal.

Os procuradores de Justiça dos EUA em Seattle já enviaram intimações solicitando documentos e comunicações da Boeing e do fornecedor Spirit AeroSystems Holdings, que fabricou o plugue da porta. A Securities Exchange Comission (SEC), órgão regulador do mercado americano, também está examinando os comentários da Boeing sobre suas práticas de segurança após o acidente de 5 de janeiro.

A Boeing tomou medidas para melhorar a segurança após os dois acidentes com o 737 Max em 2018 e 2019, incluindo a criação de um diretor de segurança aeroespacial e a alteração da estrutura de gerenciamento para que seus engenheiros se reportassem ao engenheiro-chefe Howard McKenzie, em vez de aos líderes de negócios. Mas as medidas não foram suficientes, de acordo com um relatório contundente emitido pela Administração Federal de Aviação em fevereiro.

O estudo, que durou um ano, constatou que muitos funcionários da Boeing não sabiam como sinalizar possíveis problemas de segurança e não confiavam no programa “Speak Up” que a empresa implementou para sinalizar irregularidades. A fabricante de aviões também foi responsabilizada por procedimentos e treinamentos ineficazes.

