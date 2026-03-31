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trabalho feminino 78% das mulheres afirmam que empresas deixam a equidade de gênero em segundo plano, aponta pesquisa Pesquisa Infojobs 2026 revela lacunas em equidade salarial, apoio à dupla jornada e oportunidades igualitárias

Segundo a Pesquisa Panorama da Mulher no Mercado de Trabalho 2026, do Infojobs, 78% das mulheres afirmam que temas como igualdade salarial, apoio à dupla jornada e oportunidades iguais não recebem atenção suficiente no ambiente corporativo.

Apenas 22% acreditam que suas organizações lidam com essas questões de forma adequada. Segundo especialistas, mesmo em setores com políticas formais de diversidade, há uma diferença entre intenção e prática.

“Não se trata apenas de cumprir metas de diversidade, é gestão de capital humano com visão de negócios”, defende Ana Paula Prado, CEO da Redarbor Brasil.

Ainda de acordo com a empresária, as mulheres relatam que oportunidades de crescimento são condicionadas a expectativas diferenciadas e que projetos estratégicos são acompanhados de cobrança maior.

O estudo do Infojobs também indica que essas lacunas são ainda mais críticas para mulheres de grupos minorizados, como mulheres negras, LGBTQIAPN+ e com deficiência.





“O custo da não-equidade não é só social, é econômico. Empresas perdem competitividade quando talentos não podem se desenvolver plenamente”, alerta Prado.





Quanto à gestão, os dados indicam que é preciso monitorar indicadores de diversidade com rigor, criar canais de mentoria e feedback que funcionem na prática, e implementar políticas que considerem a realidade diária do trabalho feminino desde apoio à maternidade e flexibilidade até critérios claros de promoção e distribuição de projetos estratégicos.

*Com informações da assessoria



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