DESIGUALDADE 79% dos brasileiros acreditam que economia do País é pensada para favorecer ricos, diz pesquisa Para 85% dos brasileiros, as empresas devem contribuir com a sociedade, não apenas buscar lucro

Pesquisa Ipsos Global Trends divulgada nesta quarta-feira, 3, mostra que oito em cada dez entrevistados no Brasil acreditam que a economia do País é pensada para favorecer ricos e poderosos. Ao todo, 79% dos brasileiros concordam com a afirmação.

Já o porcentual dos que creem que a diferença de distribuição de renda é ruim para a sociedade é ainda maior: 84%

Realizado em 43 países, o levantamento aponta que a tensão com as desigualdades figura entre as principais tendências globais. Em média, 78% dos entrevistados no mundo veem a concentração de poder aquisitivo como nociva.

Segundo a Ipsos, a riqueza concentrada cresceu três vezes mais rápido no ano passado do que no anterior, e o mundo pode assistir ao surgimento do primeiro trilionário nos próximos anos. No cenário global, 71% afirmam que a economia de seus países também beneficia os mais ricos.

"Os principais fatores de desigualdade nas sociedades continuam a ampliar divisões. Isso está criando um contraste cada vez mais acentuado entre a pobreza injusta e a riqueza das elites globais", afirma o CEO da Ipsos, Marcos Calliari. "Esse estresse social fragilizou estruturas tradicionais e estimulou o surgimento de novas ideologias e lealdades."

A desconfiança da população se estende ao setor privado. Para 85% dos brasileiros, as empresas devem contribuir com a sociedade, não apenas buscar lucro. A crítica é ainda mais intensa entre os mais jovens (88%, de 16 a 24 anos) e os mais velhos (89%, de 55 a 74 anos).

Nesse sentido, o estudo também registra um avanço das tensões políticas mesmo dentro de casa. 61% dos brasileiros afirmam enfrentar conflitos familiares por diferenças de valores, alta de três pontos porcentuais em relação ao ano anterior e muito acima da média global (47%).

Entre os países pesquisados, o Brasil aparece como o quarto que mais relata esse tipo de conflito, atrás de Emirados Árabes (69%), Índia (65%) e África do Sul (62%).

No Brasil, os atritos são mais frequentes entre homens (63%), pessoas de 35 a 44 anos (67%), de baixa renda (70%) e de menor escolaridade (71%).

Orgulho nacional e imigração

A Ipsos identifica que "todas as formas de divisão" seguem como preocupação global, mas é na imigração que a mudança mais consistente aparece.

No Brasil, 73% dizem que há imigrantes demais no País, um crescimento de seis pontos porcentuais sobre 2024. A percepção é maior entre mulheres (76%), pessoas de 35 a 44 anos (81%), de baixa renda (75%) e de baixo nível escolar (84%).

Apesar disso, 61% dos brasileiros afirmam que a imigração tem impacto positivo na sociedade, bem acima da média global, de 45% Um em cada 27 habitantes do planeta é hoje um imigrante internacional.

Calliari destaca que, no Brasil, parte dos entrevistados ainda associa o termo "imigrante" às ondas migratórias dos séculos XIX e XX, o que distorce a percepção sobre o fenômeno contemporâneo. Segundo ele, o tema permanece "altamente emocional e polarizador" e tem sido explorado por discursos políticos de apelo populista ao redor do mundo.

O relatório também mostra que a incerteza econômica global, influenciada por conflitos, desastres naturais e políticas comerciais (como as medidas adotadas no governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump) reforça o debate sobre os limites e efeitos da globalização.

Em média, 64% avaliam que a globalização é benéfica para seus países. No Brasil, o índice é de 75%.

Foram entrevistados aproximadamente 1.000 adultos por plataforma on-line no território brasileiro. A margem de erro é de três pontos porcentuais e meio, para mais ou menos.



