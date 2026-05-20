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2026 Pesquisa aponta que 91% das empresas sofrem pressão para implementar IA no atendimento ao cliente Levantamento também mostra que 80% das organizações planejam transformar funções de atendimento nos próximos meses

A inteligência artificial deixou de ser um projeto experimental e passou a ocupar posição central nas estratégias de atendimento ao cliente das empresas.

Segundo pesquisa da Gartner, 91% dos líderes globais de customer service afirmam estar sob pressão direta da liderança executiva para implementar IA ainda em 2026.

O levantamento também mostra que 80% das organizações planejam transformar funções de atendimento nos próximos meses, enquanto 84% pretendem ampliar as habilidades exigidas dos agentes humanos para atuar em conjunto com sistemas inteligentes.

Para Mario Marchetti, CEO Latam da Sinch, o mercado entra agora em uma etapa mais madura da IA conversacional, em que integração entre canais e qualidade da experiência passam a ser prioridade. “As empresas perceberam que apenas automatizar respostas não é suficiente para os desafios atuais. O consumidor espera contexto, continuidade e personalização em qualquer canal, seja WhatsApp, SMS, RCS, voz ou aplicativos proprietários”, afirma Marchetti.

Segundo o executivo, a pressão pela adoção de IA está diretamente ligada à mudança no comportamento do consumidor, que passou a demandar respostas imediatas e jornadas sem fricção.

“O cliente atual não separa mais atendimento humano e digital. Ele simplesmente espera que a comunicação funcione, independentemente do canal utilizado”, diz.

A avaliação da Sinch é que o avanço da IA deve acelerar investimentos em plataformas omnichannel e mensageria conversacional, principalmente em setores como bancos, varejo, saúde e telecomunicações.

“O grande desafio das empresas em 2026 não será apenas implementar IA, mas garantir que ela consiga operar com segurança, contexto e integração em escala”, afirma Marchetti.

O estudo da Gartner ainda aponta que as organizações estão priorizando iniciativas ligadas à melhoria da experiência do cliente, automação inteligente e eficiência operacional.

“Estamos vendo uma transição importante: a mensageria deixa de ser apenas um canal de contato e passa a ser infraestrutura estratégica de relacionamento”, conclui o CEO.

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