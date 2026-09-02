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Plataforma 99Food comemora negativa de medida preventiva pelo Cade Órgão negou medida pedida pela Keeta, mas mantém investigação sobre contratos do setor

A 99Food comemorou a decisão do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) de não aplicar medida preventiva contra a empresa, conforme havia sido pedido pela concorrente Keeta.

"Recebemos de forma serena e positiva a denegação da medida preventiva pleiteada pela Keeta no plenário do Cade, o que indica não haver elementos que justifiquem uma intervenção imediata da autoridade sobre o mercado, como vinha sendo defendido pela 99Food."

O tribunal indeferiu um recurso voluntário da Keeta, que sustentou que as cláusulas adotadas pela 99Food impedem estabelecimentos de escolher livremente seus parceiros de negócios - no caso específico, sua plataforma de delivery Mesmo assim, prossegue a investigação sobre a adoção de cláusulas contratuais restritivas à contratação de restaurantes por plataformas digitais concorrentes.

Na nota, a 99Food disse ainda ter recebido com tranquilidade a decisão de manter a investigação e segue confiante na legitimidade de suas práticas.

"A decisão de aprofundar a apuração é parte natural de um processo que acompanhamos de forma colaborativa desde o início e deixa claro que as parcerias firmadas pela 99Food com os restaurantes seguem produzindo efeitos positivos, reforçando o compromisso da companhia de continuar investindo no mercado em benefício dos restaurantes, entregadores parceiros e consumidores."

Por fim, a empresa disse ver com bons olhos que outras plataformas do setor, como iFood e Keeta, também passem a integrar o escopo de análise da autoridade, o que permitirá ao Cade construir um retrato mais completo de como o mercado de delivery opera hoje como um todo, e não apenas de uma de suas partes.

"Seguimos plenamente à disposição da Superintendência-Geral para contribuir com as diligências que se fizerem necessárias e estamos confiantes de que um exame mais detido apenas confirmará que as práticas da 99Food beneficiam os restaurantes parceiros e a concorrência, como um todo."

Procurada, a Keeta não havia se manifestado sobre a decisão do Cade até a publicação desta matéria.

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