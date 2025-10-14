A- A+

DELIVERY 99Food chega ao RJ com promessa de delivery mais barato e coloca Pernambuco na rota de expansão A previsão é de que o serviço comece a operar nas maiores cidades do estado nordestino até o final de 2025

Rio de Janeiro (RJ) - A 99, empresa conhecida por seus serviços de mobilidade, pagamentos e logística, apresentou oficialmente no Rio de Janeiro o relançamento do “99Food”, seu serviço de entrega de refeições. O evento aconteceu na manhã desta terça-feira (14), no hotel Copacabana Palace.

Depois de estrear em Goiânia, em junho, e chegar a São Paulo em agosto, o 99Food inicia agora sua operação em território carioca, dando mais um passo em direção à consolidação no setor de delivery em escala nacional. Um investimento de R$ 500 milhões impulsionou a fase de testes no estado e permitiu que a empresa fechasse parcerias com mais de 20 mil restaurantes e 50 mil entregadores.

“A gente quer conectar os serviços de entrega e de logística tudo em app só, com um único objetivo: facilitar o dia a dia do brasileiro”, declarou Bruno Rossini, diretor de comunicação da 99.

De acordo com dados apresentados pelo gestor, um em cada quatro brasileiros já usa diariamente o aplicativo da 99, que cobre de cerca 60% do território nacional. Mundialmente, a empresa faz mais de 400 milhões de entregas de comida em 15 países, para 500 milhões de usuários.

Expansão

“Nosso grande objetivo é celebrar a cultura e ícones cariocas com o DNA da 99, e ajudar as pessoas a saírem do vermelho”, declarou Rossini, que explicou, ainda, que a cidade é um local estratégico na expansão do serviço, visto que este é o segundo maior mercado do 99, com o maior número de corridas de motocicletas do país.

E Pernambuco já está na rota de expansão do 99Food. A previsão é de que o serviço comece a operar nas maiores cidades do estado até o final de 2025, segundo o diretor de comunicação da empresa, em fala exclusiva à Folha de Pernambuco.

“Precisamos encontrar esse ponto de equilíbrio entre ter uma seleção e uma disponibilidade de restaurantes cadastrados prontos para operar, e os entregadores, que, por sua vez, é o lado mais fácil, principalmente nos estados do Nordeste brasileiro, que já têm uma cultura de utilização de motos. Então é mais simples se comunicar com os motociclistas, prepará-los, trocar informação, mas encontrar esse equilíbrio (entre as cidades e restaurantes) ainda é um desafio”, contou.

De acordo com ele, a expectativa é que cidades do Nordeste sejam as próximas a receber o 99Food, já que possuem todos os elementos para a obtenção de resultados tão bons quantos os registrados em São Paulo e Rio de Janeiro.

O objetivo é chegar ao mercado trazendo o diferencial de valores mais justos, “entregando preço de restaurante com a comodidade de receber em casa”.

Competitividade

Simeng Wang, diretor-geral da 99 Brasil, explicou, durante a coletiva de imprensa, que trazer competitividade para o mercado brasileiro é a estratégia escolhida para democratizar o acesso da população ao serviço de delivery. Seu objetivo é se tornar líder do mercado nos próximos anos.

“Chegamos para inovar e redefinir o setor. Queremos inovar para que o setor sobre e até triplique de tamanho”, declarou.

Simeng Wang, diretor-geral da 99 Brasil, discursou no evento de lançamento do 99Food no Rio de Janeiro | Foto: 99/Divulgação

O empresário explica que a 99, atualmente, é a única plataforma que oferece diferentes modais e oportunidades para os condutores parceiros, já que, através dela, o motociclista é capaz de planejar seu dia conforme as variações de demandas por horário, intercalando entre transporte de passageiros, entregas de objetos e delivery.

A plataforma, até o momento, reúne mais de 50 mil entregadores e 17 mil restaurantes parceiros, consolidando a 99 como a empresa com o maior número de motociclistas e ciclistas cadastrados no Rio de Janeiro.

“O novo modelo de delivery da 99Food foi pensado para gerar valor em toda a cadeia - reduzindo custos para os restaurantes, aumentando as possibilidades de renda dos entregadores parceiros e tornando a experiência mais acessível aos consumidores. Entrar no Rio de Janeiro é um movimento estratégico que reforça nosso propósito de crescer de forma sustentável em um mercado com enorme potencial”, declarou Wang.

Modelo "Ganha-ganha-ganha"

A iniciativa, que segue o modelo “ganha-ganha-ganha”, busca beneficiar igualmente consumidores, restaurantes e entregadores, e assim, marcar uma nova etapa no delivery de comida no Brasil.

No modelo, a plataforma não cobra comissão, nem mensalidade aos restaurantes parceiros, reduzindo em até 30% os custos de funcionamento. Essa política de preços acessíveis é o maior diferencial do serviço, em que o consumidor consegue pagar preço do balcão na diretamente na plataforma, além de promoções, cupons de até R$ 99 de desconto e frete grátis em alguns pedidos.

Segundo pesquisa do Instituto Locomotiva em parceria com a Abrasel, divulgada pela 99, 63% dos consumidores afirmaram já ter desistido de pedir comida devido aos custos adicionais.

Já para os entregadores, há a garantia de remuneração de R$ 250 por dia para quem completar 20 viagens, sendo, no mínimo, 5 entregas de refeições.

Tecnologia

A empresa brasileira fundada em 2012 e adquirida pela Didi Chuxing em 2018, usa tecnologia chinesa no despacho (serviço entre demanda, restaurante e entregador), para administrar milhares de pedidos feitos diariamente na plataforma.

Ela usa inteligência artificial para otimizar o tempo e a rota de entregas de refeições, com mapas otimizados focados especificamente no transporte de duas rodas, além de calcular o tempo de preparo de cada refeição e a distância entre o restaurante, o motociclista e o comprador.

Atualmente, a 99 opera em 3.300 cidades brasileiras com os serviços 99Pop, 99Moto e 99Entrega, além da 99Pay, sua carteira digital com mais de 21 milhões de usuários.

Com o lançamento do 99Food, a empresa reforça seu propósito de se tornar uma plataforma completa de conveniência, reunindo mobilidade, pagamentos e alimentação em um único ecossistema.

De acordo com Simeng Wang, a empresa deve investir R$ 2 bilhões até junho de 2026. O anúncio foi feito após reunião com o presidente Lula em setembro.

*O jornalista foi ao Rio de Janeiro a convite da 99.



Veja também