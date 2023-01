9ª edição da Feira Moda Nordeste espera movimentar R$ 80 milhões em negócios

A- A+

A 9ª edição da Feira Moda Nordeste – Calçados e Acessórios, acontecerá no Polo Comercial de Caruaru, entre os dias 31 de janeiro e 02 de fevereiro. O tradicional evento movimenta, além dos setores de calçados, bolsas e acessórios, incrementará o setor de hotelaria e alimentício. A expectativa dos organizadores da Feira é movimentar mais de R$ 80 milhões em negócios e, reunir um público de diversas cidades do Nordeste.

A feira é realizada duas vezes ao ano, deve contar com mais de 100 estandes e mais de 250 expositores, reunindo quase 300 marcas nacionais e internacionais. A organização do evento espera receber um público de mais 750 pessoas por dia.

"Os cuidados com a higiene e proteção, de todos os participantes, serão mantidos, para que realizem suas compras com segurança e tranquilidade", afirma Sílvia Furtado, produtora do evento, que já é considerado como a maior feira regional do país, com um público diário, que se apriximará de mil pessoas.

Os expositores ainda contarão com a orientação do descarte correto do lixo, produzido nos três dias de evento, além da solicitação da coleta dos materiais recicláveis, mostrando dessa forma a preocupação da Feira com a preservação do Meio Ambiente e em estimular o consumo sustentável.

Veja também

NEGÓCIOS SP reduz ICMS sobre combustível de aviação, e aéreas brasileiras vão iniciar mais 150 voos no estado