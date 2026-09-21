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Associação A AAJUPE apresenta ações sociais e destaca trabalho desenvolvido em Pernambuco Entidade apresentou revista com iniciativas realizadas em 2024 e 2025 e destacou projetos de inclusão e apoio social

A presidente da Associação dos Amigos da Justiça de Pernambuco (AAJUPE), Sandra Paes Barreto, e a vice-presidente da entidade, Ancelma Bandeira de Melo, visitaram a Folha de Pernambuco, na tarde desta segunda-feira (21), onde apresentaram um balanço das ações desenvolvidas pela entidade nos últimos anos. Elas estavam acompanhadas por Natália Cunha e Mônica Gil, diretoras da associação.

Recebidas pela vice-presidente da Folha de Pernambuco, Mariana Costa, por Cláudia Monteiro, esposa do presidente do Grupo EQM e fundador da Folha, Eduardo de Queiroz Monteiro, e pela editora-chefe do jornal, Leusa Santos, elas destacaram a importância do apoio recebido e apresentaram a revista que reúne iniciativas realizadas pela AAJUPE em 2024 e 2025.

Com 46 anos de atuação, a associação desenvolve projetos voltados a pessoas em situação de vulnerabilidade social. Entre as ações estão iniciativas para mulheres, crianças e adolescentes, pessoas com deficiência, pessoas ostomizadas e famílias em situação de vulnerabilidade.

Segundo Sandra Paes Barreto, o trabalho busca aproximar a Justiça das demandas sociais.

“A associação é para prestar assistência a pessoas com vulnerabilidade, viver o território e trazer transformação de vida. Essa aproximação da Justiça com a sociedade é o que a gente plantou para poder ver que nós juntas podemos fazer alguma coisa próxima do que o poder público tem obrigação de fazer”, afirmou.

A atuação é mantida por meio de doações, associados e parcerias. Os pedidos recebidos passam por triagem, e a entidade também promove campanhas e eventos ao longo do ano.

“É feita uma triagem desses pedidos e tem grandes eventos feitos, como Outubro Rosa, o Natal, que a gente está sempre encontrando com o Natal Sertanejo, em que são enviadas toneladas de alimentos para o Sertão”, explicou uma das integrantes da diretoria.

Revista reúne ações

Durante a visita, as representantes apresentaram uma revista produzida pela AAJUPE para registrar parte do trabalho desenvolvido pela associação. A publicação reúne projetos, campanhas e ações realizadas entre 2024 e 2025 e funciona como um registro das iniciativas promovidas pela entidade e das parcerias construídas ao longo do período.

A publicação também reforça a estratégia da associação de ampliar a visibilidade do trabalho realizado e aproximar novos parceiros das ações sociais.

Capacitação e inclusão

Entre os projetos destacados está uma iniciativa voltada para adolescentes que vivem em casas de acolhimento. A associação buscou parceiros para oferecer capacitação profissional e contribuir para a entrada dos jovens no mercado de trabalho.

“Ela institucionaliza, assim, ela deu um passo que é muito construtivo. Constrói efetivamente, gera uma mudança na vida da pessoa. Não é você receber uma cesta básica, fazer uma reforma, mas aí é uma transformação”, destacou uma das integrantes.

A entidade também desenvolveu ações para pessoas ostomizadas, com campanhas para arrecadar recursos destinados à compra de bolsas utilizadas no tratamento.

“A gente conseguiu arrecadar e deu para 2 mil bolsas”, relatou uma das representantes.

Outro trabalho envolve mulheres privadas de liberdade, com arrecadação de kits de higiene e outras iniciativas.

“Você tem que explicar que é uma chance de pessoas que são abandonadas”, afirmou Sandra.

Na área de inclusão, a AAJUPE também vem desenvolvendo ações voltadas a pessoas com autismo e suas famílias. As integrantes destacaram dificuldades relacionadas ao diagnóstico, acesso a terapias e inclusão social.

“Falta conhecimento. É tudo muito novo. É novo para quem está com o problema e é novo para a sociedade”, afirmou uma das participantes.

Para a entidade, a inclusão também depende da preparação da sociedade para a convivência com pessoas autistas. “A luta hoje é tornar a sociedade mais preparada para naturalizar o convívio. Isso que é inclusão”, acrescentou.

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