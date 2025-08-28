A- A+

ESTADOS UNIDOS EUA: crescimento do PIB no 2º trimestre revisado para cima a 3,3% em 12 meses A atualização dos dados reflete "em primeiro lugar, uma revisão para cima dos investimentos e dos gastos de consumo", detalha a publicação do Departamento de Comércio

A economia dos Estados Unidos registrou um crescimento de 3,3% em 12 meses no segundo trimestre do ano, de acordo com uma estimativa oficial atualizada nesta quinta-feira (28), acima do percentual inicialmente divulgado.

O número também supera as previsões do mercado e representa uma revisão para cima em relação ao crescimento de 3% em 12 meses anunciado em julho, segundo o Departamento do Comércio.

Os investidores esperavam uma variação menor, de 3,1%, segundo o consenso publicado pelo MarketWatch.

Os Estados Unidos medem o crescimento de sua economia a cada trimestre com base em uma projeção de 12 meses, de acordo com as condições no momento da medição.

De um trimestre ao outro, o crescimento foi de 0,8%.

A atualização dos dados reflete "em primeiro lugar, uma revisão para cima dos investimentos e dos gastos de consumo", detalha a publicação do Departamento de Comércio.

Os gastos governamentais foram revisados para baixo e as importações registraram alta.

