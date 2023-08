À beira da falência, Tupperware vira frenesi entre investidores, e ações disparam 800%

A- A+

A Tupperware, marca icônica de vasilhas e potes para a cozinha, tem alertado há meses que pode simplesmente deixar de existir – ou quebrar, ou ser vendida. Criada em 1946, a empresa está afundada em dívidas. Mas isso não impediu que houvesse um frenesi com suas ações.

Clientes fiéis e investidores de varejo têm corrido para comprar os papéis da companhia. A tal ponto que as ações subiram nada menos de que 800% em duas semanas, lembrando o já clássico episódio da GameStop – famosa loja de games nos EUA que, em vias de quebrar após a pandemia, viu seu valor na Bolsa disparar em 2021 em meio a uma febre de compra de papéis pelos fãs da marca.

Assim como no episódio GameStop, quando o assunto movimentou os fóruns on-line de pequenos investidores, a ação da Tupperware está em franca ascensão no Stockwits (plataforma que é uma espécie de rede social dos investidores, que a usam para trocar ideias sobre o tema) e no fórum WallStreetBets do Reddit.

Em abril deste ano, a Tupperware alertou que tinha “sérias dúvidas” de que poderia continuar a existir, após ter encontrado “fraquezas” nos seus controles internos que a levaram a rever seus balanços financeiros dos últimos anos.

Na manhã desta terça-feira, as ações da Tupperware tinham alta de 31% na Bolsa de Nova York, sendo negociadas a US$ 5,59, seu nível mais alto desde novembro.

