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Golpes A cada segundo, três golpes foram identificados no Brasil; volume superou 50 milhões no 1º seme Levantamento da Serasa Experian aponta alta de 27,2% nas ameaças digitais e avanço de páginas falsas no país

Mais de 50,7 milhões de mensagens associadas a golpes foram identificadas no Brasil entre janeiro e junho de 2026, segundo levantamento da Serasa Experian. O volume representa uma média de 3,2 mensagens fraudulentas por segundo no período.

O estudo também aponta crescimento na quantidade de anúncios, perfis, páginas e aplicativos falsos utilizados para aplicar golpes. Ao todo, foram identificadas 20.840 ocorrências desse tipo no primeiro semestre, alta de 27,2% em relação aos seis primeiros meses de 2025.

Os anúncios falsos concentraram a maior parte das ameaças mapeadas, correspondendo a 62% do total. Em seguida, aparecem os perfis falsos, com 19%, e as páginas falsas, que representaram 18%.

Entre os diferentes tipos de fraude, as páginas falsas registraram o maior crescimento. A quantidade identificada mais que dobrou em um ano, com alta de 107,1% em relação ao primeiro semestre de 2025. Foram encontrados, em média, mais de 20 sites fraudulentos por dia.

Apesar do avanço das páginas, os anúncios falsos permaneceram como a principal ameaça. Foram mais de 12,9 mil ocorrências entre janeiro e junho, o equivalente a mais de 70 anúncios fraudulentos identificados diariamente. O número representa crescimento de 19,5% na comparação com o mesmo período do ano passado.

Segundo Rodrigo Sanchez, diretor de Autenticação e Prevenção a Fraude da Serasa Experian, os golpes têm ampliado os caminhos utilizados para chegar às vítimas. Uma abordagem pode começar por um anúncio ou mensagem e levar o consumidor a perfis ou páginas falsas, onde são solicitados dados pessoais ou pagamentos.

O levantamento também identificou 2,1 mil grupos de troca de mensagens relacionados a conteúdos fraudulentos no primeiro semestre. Para a Serasa Experian, o dado mostra que a circulação dessas informações pode contribuir para ampliar o alcance das tentativas de golpe.

Como se proteger

Entre as principais recomendações para evitar fraudes estão desconfiar de ofertas com preços muito abaixo do mercado, evitar clicar em links de procedência desconhecida e conferir o endereço dos sites antes de fornecer dados pessoais ou informações de pagamento.

Também é recomendado acessar sites e aplicativos oficiais diretamente, em vez de utilizar links recebidos por mensagens ou redes sociais. Em marketplaces, a orientação é verificar o histórico, a reputação e as avaliações do vendedor antes de concluir uma compra.

A Serasa Experian também recomenda não compartilhar senhas ou códigos de acesso fora dos canais oficiais e confirmar, por outro meio, pedidos de transferência de dinheiro feitos por amigos ou familiares.

Manter dispositivos e aplicativos atualizados, utilizar senhas fortes e ativar a autenticação em múltiplos fatores são outras medidas indicadas para aumentar a segurança no ambiente digital.

Para as empresas, a recomendação é ampliar o monitoramento de anúncios, perfis, páginas e aplicativos que utilizem indevidamente suas marcas. A adoção de diferentes camadas de proteção e tecnologias de prevenção também é apontada como estratégia para identificar ameaças antes que elas cheguem aos consumidores.

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