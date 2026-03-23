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BRASIL A cerca de uma semana do fim do prazo, Correios tem menos de 30% de adesão ao PDV Inscrições para programa se encerram e 31 de março e não devem ser prorrogadas

A cerca uma semana dias do fim do prazo, os Correios ainda têm adesão baixa ao Programa de Demissão Voluntária (PDV), uma das principais medidas da gestão de Emmanoel Rondon para cortar custos da empresa. Até o momento, as inscrições não chegam a 3 mil contra uma meta de 10 mil desligamentos este ano.

Mesmo com os números baixos, a cúpula já vem avisando aos funcionários que o prazo não será prorrogado e que as próximas opções serão mais restritivas. É esperado que as adesões aumentem mais perto do fim da data-limite, que se encerra no dia 31 de março, já que as pessoas tendem a decidir de "última hora".

Parte da empresa, porém, tem dúvidas sobre o sucesso da iniciativa, já que as indenizações têm teto de R$ 600 mil. O PDV atual é uma reabertura do programa do ano passado, lançado ainda sob o comando de Fabiano Silva dos Santos, ex-presidente dos Correios. Naquela época, a adesão foi de 3,6 mil funcionários.

Para tentar aumentar a atratividade, a direção lançou um novo plano de saúde, que abarca familiares até o 4º grau de parentesco, de modo a aplacar uma das principais preocupações do público-alvo. O valor é custeado pelos funcionários, mas a contratação é mais barata se comparado aos valores de mercado.

O PDV é uma das principais medidas de corte de gastos do plano de reestruturação da estatal, que vive a pior crise de sua história. Se alcançar a meta de 15 mil desligamentos até o fim de 2027, a empresa estima que a economia anual será de R$ 2,1 bilhões.





Rede de atendimento

O programa também se conecta com outra ação liderada pela gestão Rondon: a otimização da rede de atendimento. Já foram fechadas mais de 120 unidades, cerca de 10% da meta de 1 mil. Mas a empresa está finalizando um estudo técnico sobre a otimização da rede de atendimento e de distribuição em todo país.

O levantamento vai considerar a evolução de formatos de atendimento utilizados pelos Correios. Estruturas tradicionais podem dar lugar a modelos mais flexíveis, como pontos de coleta e lockers.

A estatal já avisou que irá comunicar previamente aos funcionários pelas unidades substituídas ou suprimidas. "A empresa avaliará possibilidades de realocação em outras unidades ou atividades da própria rede, buscando conduzir o processo de forma organizada e respeitosa", disse em comunicado aos servidores.

Outra medida que já está em curso é a venda de imóveis ociosos, cuja expectativa ao final é levantar R$ 1,5 bilhão. Os leilões começaram em fevereiro, em fase teste. Os resultados ficaram dentro do esperado, mas as propriedades participantes eram menores e a arrecadação foi de R$ 9 milhões, cerca de 20% do valor ofertado.

Nesta semana, ocorre a segunda rodada. Serão leiloados dois terrenos em Brasília e um em Salvador, avaliados, conjuntamente, em quase R$ 600 milhões. Um deles fica às margens do Lago Paranoá, região nobre da capital federal, e terá lance mínimo de R$ 275 milhões.

Os Correios ainda estão promovendo mudanças no plano de saúde dos funcionários, que é mantido pela estatal. Só em janeiro houve uma economia de R$ 70 milhões. A meta para o ano é de R$ 700 milhões.

Recuperação de receitas

No âmbito das receitas, a principal linha de atuação por enquanto é a regularização das operações, de modo a aumentar a qualidade do serviço. O primeiro passo foi a negociação de dívidas, que já chega a 98%. Também está sendo implementado gradualmente pelo país um novo modelo de rotas de distribuição.

O índice de entrega no prazo ainda está aquém da meta de 96% em nível nacional - foi de 80,55% em fevereiro. Mas 14 estados já bateram ou estão muito próximos do alvo, como São Paulo, Minas Gerais, Alagoas, Tocantins e Roraima. Na ponta oposta, os piores índices são de Bahia, Rio de Janeiro e Santa Catarina. Mesmo assim, a conclusão é de que a recuperação das receitas está em linha com o plano de reestruturação.

A empresa ainda está discutindo com o Conselho de Administração o valor do novo empréstimo que será pedido ao mercado. Há uma avaliação de que será necessário menos do que R$ 8 bilhões para prover liquidez para a operação até o fim do ano que vem.

Esse é o valor máximo autorizado pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) para empréstimos com aval da União para estatal este ano. No fim do ano passado, conseguiu fechar um contrato de R$ 12 bilhões com um grupo de cinco instituições financeiras.

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