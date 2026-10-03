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Coluna Movimento Econômico A conta da inteligência artificial chega ao mercado de crédito Enquanto cresce o debate sobre como controlar a IA, aumenta também a pressão para financiá-la

Há um movimento aparentemente contraditório no mercado de inteligência artificial que demonstra como os efeitos da corrida pela IA já começam a transbordar para outros setores da economia. Enquanto lideranças das big techs tornam públicas suas preocupações com a velocidade do avanço da tecnologia e seus riscos, essas mesmas empresas aceleram investimentos e recorrem com força ao mercado financeiro para sustentar uma expansão sem precedentes da infraestrutura de IA.

A contradição, na verdade, é mais uma tensão. Alertar para os riscos da inteligência artificial não significa defender a paralisação de seu desenvolvimento. A questão é saber se o ritmo dos investimentos e da competição tecnológica é compatível com a cautela que essas lideranças passaram a defender publicamente.

Em 26 de agosto, Bill Gates, cofundador da Microsoft, publicou um ensaio alertando que a tecnologia avança mais rapidamente do que a capacidade dos governos e da sociedade de administrar seus efeitos sobre o emprego e a segurança. Em setembro, Dario Amodei, CEO da Anthropic, também defendeu maior controle sobre o ritmo de desenvolvimento da tecnologia, argumentando que a IA avança cada vez mais rapidamente, inclusive porque começa a contribuir para a construção da próxima geração de sistemas. A proposta recebeu manifestações de apoio de nomes como Sam Altman, da OpenAI, Elon Musk, da xAI, e Demis Hassabis, do Google DeepMind.

Enquanto cresce o debate sobre como controlar a tecnologia, aumenta também a pressão para financiá-la.

A corrida das grandes empresas de tecnologia para captar recursos destinados à IA já começa a produzir efeitos no mercado global de crédito. Reportagem do Financial Times mostra que o volume das emissões das chamadas hyperscalers está levando outros tomadores de recursos a planejar com mais cuidado suas próprias operações para não disputar investidores no mesmo momento.

Gestoras reservam capital para grandes emissões de companhias como Amazon e Oracle. Com isso, empresas de outros setores e até governos podem encontrar menor disponibilidade de recursos em determinados períodos, sendo obrigados a adiar operações ou encurtar vencimentos.

E os números ajudam a dimensionar essa disputa. Segundo dados do Goldman Sachs, empresas relacionadas à IA receberam cerca de US$ 500 bilhões em financiamentos no acumulado de 2026. Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft e Oracle responderam por aproximadamente US$ 200 bilhões desse volume. A projeção é que essas companhias possam emitir mais de US$ 1 trilhão em novas dívidas nos próximos anos.

Em outra frente, Google, Amazon, Microsoft e Meta elevaram suas previsões de investimentos em bens de capital para um total combinado de US$ 745 bilhões em 2026. O tamanho do desembolso mostra quanto capital será necessário para sustentar a corrida pela IA.

A interdependência deve ser observada também. Fabricantes de chips, operadores de data centers, empresas de energia, provedores de nuvem, desenvolvedores de modelos e instituições financeiras estão cada vez mais conectados pela mesma cadeia de investimentos.

É aí que a discussão sobre inteligência artificial deixa de ser apenas tecnológica. A IA não está apenas transformando a maneira como produzimos, trabalhamos e consumimos. A corrida para desenvolvê-la começa também a reorganizar a disputa pelo dinheiro que financia a economia.

Governança

Moura Dubeux, Rio Ave, Grupo Cornélio Brennand, Drogafonte, Viana & Moura e Masterboi estarão entre as empresas representadas no Fórum de Governança da Família Empresária, que o IBGC realiza no dia 20 de outubro, no JCPM Trade Center, no Recife, às 8h30. O encontro vai colocar diferentes gerações de famílias empresárias para discutir sucessão, longevidade dos negócios, governança patrimonial e preparação de herdeiros.

Grupo Essential lança U+ Seguro

O Grupo Essential está lançando uma nova solução para serviço funerário. A novidade é assinada pela U+ Seguro, braço do grupo, que chega ao mercado permitindo a contratação 100% digital. A assistência funeral oferece uma cobertura completa, incluindo cremação, preparação do corpo, documentos e cartório, entre outros.

Grupo Moura

O Grupo Moura publicou seu Relatório de Sustentabilidade 2025, destacando a inauguração, em Belo Jardim, da Unidade de Reciclagem e Metais, com investimento de R$ 850 milhões e capacidade para reciclar 200 mil toneladas de chumbo por ano. A companhia também manteve suas operações no Brasil 100% abastecidas por energia elétrica renovável e avançou em gestão hídrica e descarbonização. O relatório ainda reúne iniciativas de inovação, qualificação profissional e desenvolvimento de novas tecnologias em chumbo e lítio.

Software

A FSBR – Fábrica de Software do Brasil inaugura, no dia 7 de outubro, sua nova unidade no Recife, instalada no Paço Alfândega, no Porto Digital. O espaço é o mais recente passo de um ciclo de expansão nacional da empresa pernambucana, que cresceu mais de 4.000% nos últimos cinco anos e investiu mais de R$ 10 milhões em contratações, infraestrutura computacional, inteligência artificial e novos escritórios.





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