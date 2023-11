A- A+

PREMIAÇÃO A Edição especial do Troféu Ademi acontece na próxima quinta - feira (30) O evento foi criado para reconhecer e premiar empresas e profissionais que se destacaram no ramo imobiliário.

A Edição Especial do Troféu Ademi acontecerá na próxima quinta-feira (30), a partir das 19h, no Mirante do Paço. Suspenso desde 2020 por causa das restrições causadas pela pandemia do Covid-19, o evento premiará os vencedores dos anos de 2020, 2021, 2022 e 2023. O encontro foi criado para reconhecer e premiar empresas e profissionais que se destacaram no ramo imobiliário.

O foco principal desta edição é a união de temas sobre tecnologia, sustentabilidade e gestão. Além disso, o evento contará com um corpo de jurados formado pelos membros de instituições que contribuem para o desenvolvimento do setor imobiliário. Todos os empreendimentos inscritos somam R$ 4,1 bilhões em investimentos na Região Metropolitana do Recife (RMR).

“Os números que estamos trazendo para a sociedade com a Edição Especial do Troféu Ademi traduzem a força que o setor tem para o desenvolvimento econômico do Estado e como pode ser propulsor de novos negócios benéficos para as cidades. O setor imobiliário traz contribuições para a economia, para a mobilidade, para a interação dos empreendimentos com o bairro e o entorno. Apenas com os participantes, o valor representa o mesmo valor de investimento da fábrica da FCA (Fiat/Jeep) a cada quatro anos, gerando muitos empregos e renda”, destaca Rafael Simões, presidente da Ademi-PE.

