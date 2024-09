A erva ideal para fazer chá que funciona como uma aliada da memória

A- A+

A hortelã é uma erva que acompanha o homem desde a antiguidade, não só na culinária, mas também na medicina tradicional. Essa planta, reconhecida pelo seu aroma fresco e penetrante, oferece múltiplos benefícios à saúde, mas um dos mais notáveis é o seu impacto na memória. Incorporar a hortelã nas infusões não só enriquece o seu sabor, mas também melhora o bem-estar cognitivo, tornando-a uma aliada natural no dia a dia.

O mentol, composto presente na hortelã, é responsável por muitas de suas propriedades, segundo a Clínica Mayo. Ao inalar o aroma desta erva, o cérebro recebe um sinal de alerta que funciona como estimulante, ajudando a melhorar a concentração e a memória.



Segundo estudos, o simples ato de cheirar hortelã pode ter um efeito positivo no desempenho cognitivo, melhorando a retenção de informações e auxiliando em tarefas que exigem atenção. Este efeito é utilizado em diversas culturas, tanto na forma de infusão quanto por meio de óleos essenciais.

Além do impacto na memória, esta erva é famosa pelos seus efeitos no sistema digestivo. É comumente usado para aliviar problemas como indigestão ou gases. Também possui propriedades antibacterianas e antivirais, sendo uma opção natural no combate a resfriados ou infecções leves. Seu efeito refrescante também ajuda a relaxar os músculos da garganta e a reduzir a congestão nasal, sendo uma opção ideal no tratamento de sintomas de gripes e resfriados.

Como incorporar a hortelã em infusões?

Adicionar hortelã às infusões é simples. Podem ser usadas folhas frescas ou secas, dependendo do que estiver disponível. Basta colocar um pouco no chá ou no mate e desfrutar de seus efeitos refrescantes e revitalizantes. Você também pode fazer uma infusão de hortelã e utilizá-la como base para outras bebidas quentes ou frias. Além disso, muitas marcas de erva-mate já incluem hortelã em seus blends, facilitando o consumo.

Como cultivar hortelã?

Embora os benefícios da hortelã sejam claros, seu cultivo pode ser um pouco mais complicado. Esta planta precisa de um equilíbrio entre a quantidade de luz solar, água e um substrato adequado para crescer de forma ideal. Além disso, é sensível às mudanças de temperatura, o que exige certos cuidados. Porém, uma vez estabelecido, pode ser facilmente colhido para uso em infusões e receitas. Se germinar esta espécie se torna uma tarefa difícil, uma opção rápida é adquirir uma planta já cultivada para facilitar o seu cultivo em casa.

Quais são os riscos de consumir hortelã?

Embora a hortelã seja geralmente segura, o consumo excessivo pode causar azia ou piorar os sintomas do refluxo gastroesofágico. Por este motivo, é importante consumi-lo com moderação, principalmente se você tiver problemas digestivos pré-existentes.

