À espera de resgate, cruzeiro de luxo encalhado na Groenlândia tem passagens de até R$ 163 mil

O navio mais próximo disponível para ajudar nos esforços de resgate de um cruzeiro de luxo que encalhou na Groenlândia só deverá chegar ao local na sexta-feira (15). O Ocean Explorer transportava 206 passageiros – principalmente australianos – quando parou numa área remota do nordeste da região.

O Ocean Explorer ficou preso por volta do meio-dia de segunda-feira no Alpefjord, cerca de 1,4 mil quilômetros a nordeste da capital da Groenlândia, Nuuk, disse Brian Jensen, do Comando Conjunto do Ártico dos militares dinamarqueses.

O capitão do navio inicialmente esperou pela maré alta à meia-noite para tentar flutuar, disse Jensen, por telefone. Mas a lama – uma mistura de sedimentos, areia e lodo deixada por um glaciar próximo – criou uma forte sucção que mantém o navio no lugar. A tripulação esperou pela maré alta seguinte, por volta do meio-dia de terça-feira, mas a tentativa também não teve sucesso.

"A nossa principal prioridade é a segurança das 206 pessoas a bordo" disse Jensen. "Estamos no parque nacional, no nordeste da Groenlândia, não há população. Felizmente está calmo e temos o tempo do nosso lado, pois não há ameaça iminente de tempestade".

Um voo militar sobre o Ocean Explorer confirmou que o seu casco parece intacto e que nenhum combustível escapou. Nenhum ferimento foi relatado, e o navio tem muitos suprimentos para sustentar os passageiros.

"Todos os passageiros, a equipe de expedição e a tripulação a bordo estão seguros e bem", disse a Aurora Expeditions, operadora do navio com sede em Sydney, em comunicado. "É importante ressaltar que não há perigo imediato para eles, para a embarcação ou para o meio ambiente."

Um navio da marinha dinamarquesa que já estava no mar ao largo da costa sudoeste da Gronelândia foi desviado e deverá chegar à área na manhã de sexta-feira, disse Jensen.

A Aurora Expeditions é especializada em viagens polares, incluindo um cruzeiro de 30 dias que custa mais de US$ 33 mil (R$ 163 mil) por pessoa, de acordo com seu site. A empresa destaca as experiências que oferece, como ver o Ilulissat Icefjord, um Patrimônio Mundial da Unesco, e observar animais selvagens como ursos polares, baleias beluga e morsas.

A Groenlândia, tal como muitos países do Árctico, está cada vez mais preocupada com a logística da montagem de dispendiosas operações de resgate em áreas remotas.

O número de navios de cruzeiro ao redor da maior ilha do mundo aumentou 50% no ano passado, para 600, disse Jensen. No ano passado, o Comando Conjunto do Ártico realizou uma evacuação por razões médicas e até agora este ano realizou cinco ações do tipo, segundo ele.

