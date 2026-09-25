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bets À espera de veto a bets, apostadores vivem incerteza nas redes sociais: "Melhor sacar" Usuários relatam preocupação com eventual bloqueio de saldos e dizem considerar retirar valores antes do anúncio esperado para esta sexta-feira (25)

A possibilidade de proibição das bets no Brasil criou um clima de incerteza entre apostadores e os levou a questionar nas redes sociais o que pode acontecer com o dinheiro mantido nas plataformas após o veto às apostas.

Em publicações feitas nos últimos dois dias, usuários relataram preocupação com eventuais bloqueios de saldo e disseram considerar retirar os valores antes do anúncio previsto para esta sexta-feira, em São Paulo, em evento com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Na quarta-feira, em evento no Rio de Janeiro, Lula afirmou que havia tomado uma decisão e que teria "imenso prazer de acabar com as bets".

No dia seguinte, em evento em Maceió, confirmou o plano e disse que teria "anúncios importantes". As declarações geraram dúvidas entre internautas.

Um deles aconselhou quem tem dinheiro em casas de apostas a sacar os recursos:

Outro apostador afirmou que começou a usar as plataformas depois da regulamentação do mercado e disse temer pela recuperação de valores mantidos nas contas, caso as bets sejam proibidas:

A dúvida também apareceu em relação a valores obtidos em promoções. Um usuário afirmou ter R$ 150 em uma aposta gratuita de longo prazo relacionada à Champions League e disse estar preocupado com a possibilidade de não conseguir retirar o dinheiro.

Outro escreveu que sacaria R$ 200 mantidos em uma casa de apostas e classificou a proibição como um dos “momentos mais tristes da vida”.

Outras publicações seguiram a mesma linha. Um usuário perguntou a amigos apostadores se seria melhor retirar todo o dinheiro das plataformas diante das declarações de Lula ou esperar por novos acontecimentos.

Em resposta, o perfil de uma empresa identificada como SRG Bets escreveu para se preparar para sacar.

O que o governo deve anunciar

O presidente deve anunciar nesta sexta-feira uma medida provisória para proibir o funcionamento de empresas de apostas no Brasil.

A medida deverá alcançar tanto cassinos on-line quanto apostas de cota fixa, modalidade que inclui apostas sobre eventos reais, como partidas de futebol.

O anúncio está previsto para um evento em São Paulo apresentado pelo Palácio do Planalto como “novas medidas de proteção às famílias e à economia popular”.

A cerimônia também deverá incluir o anúncio de ações relacionadas ao endividamento das famílias.

Até o momento, ainda não estão detalhados todos os mecanismos de implementação da medida nem como ficaria, na prática, o dinheiro eventualmente mantido nas contas das plataformas.

Mercado regulado desde 2025

As apostas foram autorizadas no Brasil em 2018 e passaram a ter uma regulação apenas partir de 2023.

Mas o mercado regulado começou a funcionar mesmo em 2025, após regras do governo federal e análise das empresas autorizadas pelo Ministério da Fazenda.

Levantamentos internos da campanha de Lula identificaram que mulheres moradoras do Sudeste são as que mais sofrem com as bets (mães solos ou que têm parceiros viciados no jogo) e que a medida terá respaldo junto a esse segmento, que hoje não está próximo do petista.

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