BOLSAS DE VALORES À espera do STF e de EUA, Ibovespa inicia semana em baixa após recordes No mês, o Ibovespa tem leve ganho de 0,26%

O Ibovespa iniciou a semana em modo correção, ainda que moderada, após ter encerrado a anterior com recorde no intradia e também no fechamento. Nesta segunda-feira, oscilou entre mínima de 141.329,17 e máxima de 143.089,43 pontos, saindo de abertura aos 142.640,14.

No encerramento, marcava 141.791,58, em baixa de 0,59%, com giro enfraquecido a R$ 16,7 bilhões na sessão. No mês, o Ibovespa tem leve ganho de 0,26%, em alta de 17,88% ao longo do ano.

A semana reserva a conclusão do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e caso se confirme o que já está no preço dos ativos - a condenação -, a expectativa se volta para a possibilidade de novas sanções pelos EUA, do governo Trump. Os bancos apanharam com firmeza na sessão, ainda que menos no fechamento, com destaque para o público Banco do Brasil, em perda moderada a 0,95%, e Santander (Unit -1,71%).

Em semana de agenda econômica relativamente mais fraca, "está todo mundo de olho nisso julgamento de Bolsonaro, obviamente, e já é meio que carta dada que será considerado culpado", diz Alison Correia, analista e cofundador da Dom Investimentos.

O grande ponto, acrescenta o analista, é como os Estados Unidos reagirão a uma decisão considerada inevitável, líquida e certa: se vão ficar neutros ou se, eventualmente, aplicarão mais sanções.

Além das questões macro e institucionais, Fabio Lemos, sócio da Fatorial Investimentos, destaca que o mercado está de olho no impacto do Pix parcelado no setor bancário. Já Artur Horta, sócio da GTF Capital, entende que as fintechs podem ser mais competitivas, pois possuem um maior know-how com a população desbancarizada e com tecnologia. Mas não são concorrentes diretos dos bancos no caso do Pix parcelado.

Por sua vez, a Fitch Ratings avalia que o Pix parcelado, nova modalidade de pagamento que oferece parcelamento e crédito aos brasileiros, pode intensificar a concorrência com cartões de crédito, remodelar a economia do setor varejista e bancário e estimular a inovação fintech em meio à maior digitalização dos meios de pagamentos.

Na B3, as perdas do Ibovespa não foram maiores na sessão porque Vale ON, o principal papel da carteira, subiu um pouco (+0,25%), assim como Petrobras (ON +0,88%, PN +0,39%), em dia positivo para o petróleo em Londres e Nova York após a reunião do fim de semana da Opep+. Na ponta ganhadora do Ibovespa, Raízen (+5,47%), Pão de Açúcar (+2,56%) e Cosan (+2,33%). No lado oposto, CVC (-4,50%), BRF (-4,35%), Magazine Luiza (-3,88%) e Assaí (-3,71%).

"Há atratividade do Brasil com a expectativa de cortes de juros nos Estados Unidos em breve, o que levou o Ibovespa a máximas históricas na última sexta-feira. Tem esse redirecionamento, que deve prosseguir, para emergentes como o Brasil. Fluxo tende a beneficiar o País no curto e também em prazo mais longo, caso venha a se confirmar o ciclo global de juros mais baixos", diz Lilian Linhares, sócia e head da Rio Negro Family Office.

No quadro mais amplo, contudo, existem incertezas como a que envolve a conturbada relação Brasil-EUA. Nesta segunda, o ex-embaixador Rubens Barbosa disse que não haverá movimento na área comercial "se não houver gesto político do governo brasileiro", ao comentar a complexa situação que envolve tarifas impostas pelo governo Trump aos produtos do País. Durante participação na reunião do Conselho Superior do Agronegócio (Cosag), Barbosa destacou que a solução passa por um contato direto entre líderes.

"O gesto político precisa ser uma ligação do Lula ao Trump", ressaltou Barbosa, que foi embaixador em Washington e Londres. Ele observou, também, que um acordo comercial entre Estados Unidos e China poderá ser fechado em breve, o que teria impacto direto sobre o agronegócio brasileiro. "Se sair acordo entre China e EUA, a soja brasileira será a primeira afetada", acrescentou.

O ex-embaixador prevê que os Estados Unidos devem impor novas sanções ao Brasil com o fim do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro nesta semana no Supremo Tribunal Federal (STF). "Depois desse julgamento, vão acontecer coisas em relação ao Brasil, vindo lá de Washington", afirmou.

