A- A+

Veículos A Eurovia Omoda | Jaecoo inaugura loja no Recife neste sábado (17) Além da capital pernambucana, marca que comercializa veículos eletrificados, está abrindo outras duas unidades no Nordeste, uma em Salvador e outra em Fortaleza

A Eurovia Omoda | Jaecoo, nova operação do Grupo VIA1 voltada à comercialização de veículos eletrificados das montadoras Omoda e Jaecoo, celebra a inauguração simultânea de três unidades no Nordeste: Recife (PE). Salvador (BA) e Fortaleza (CE). A expectativa é vender mais de mil veículos no primeiro ano e gerar impacto direto na economia local por meio da criação de empregos, investimentos em qualificação técnica e incentivo à mobilidade sustentável.

A unidade do Recife, na Av. Engenheiro Abdias de Carvalho, Ilha do Retiro, reforça a estratégia da marca de estar presente em pontos de fácil acesso e alta visibilidade, é será inaugurada no próximo sábado (17), com um café da manhã. De acordo com a gerência, a loja conta com oficina especializada e atendimento de padrão internacional, refletindo o posicionamento da Omoda|Jaecoo como marca premium global, que une sofisticação, tecnologia e sustentabilidade.

Parcerias

Além de gerar empregos diretos e indiretos, a operação no Nordeste foi possível graças a parcerias com fornecedores locais, prestadores de serviço e instituições de ensino técnico para a formação de profissionais especializados em manutenção e atendimento a veículos elétricos. “A movimentação fortalece a cadeia produtiva regional e posiciona as três capitais como centros estratégicos para o crescimento do segmento de mobilidade limpa no Brasil”, diz a empresa.

Segundo o gerente geral da Eurovia Omoda | Jaecoo, Ubiracelo Campos, a inauguração vai além de uma expansão comercial. “A chegada da Omoda | Jaecoo à região marca o início de um novo capítulo para o setor automotivo nordestino. Estamos falando de uma marca global, com foco em SUVs de alto desempenho, tecnologia embarcada e motorização híbrida e elétrica. Tudo isso com design futurista e acabamento premium”, lembrou.

Experiência

Ainda de acordo com o gerente, o objetivo é entregar ao cliente uma experiência à altura desse posicionamento, combinando estrutura moderna, equipe qualificada e um portfólio que conversa com as novas exigências do consumidor. Estamos prontos para crescer e fazer história com a Omoda | Jaecoo no Nordeste.

A presença simultânea da marca em três estados reforça seu compromisso com a regionalização das estratégias e com o fortalecimento econômico e social das comunidades onde atua. Além das metas de vendas, a empresa busca contribuir para a transição energética da frota brasileira, alinhando-se às políticas de incentivo à eletrificação e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Veja também