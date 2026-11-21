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GOVERNO LULA Lula defende pacote fiscal do governo: 'Não é o sistema financeiro que me ensinará a dirigir o País' A expectativa é de que o governo federal leva a uma economia de cerca de R$ 50 bilhões para 2027

Em uma das primeiras transmissões ao vivo com o deputado federal André Janones (Rede-MG) após a reeleição, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu na manhã deste sábado, 21, o pacote fiscal proposto pelo governo federal neste mês. O plano tem recebido críticas do mercado, que vê um corte pequeno de gastos, e de parte do campo progressista, que fala em risco de queda de gastos sociais.

O petista afirmou que os empresários da Faria Lima estão preocupados "em ganhar mais dinheiro" e disse que o mercado financeiro precisa considerar as outras vezes em que ele presidiu o País. Lula também afirmou "estranhar" a reação de parte da esquerda, que tem criticado o projeto.

"O Brasil tem mais de R$ 600 bilhões de renúncias fiscais para empresas, o que representa uma captura do orçamento público", afirmou Lula, destacando que o plano não afeta pequenas empresas "Estamos colocando (com as mudanças no pacote fiscal) uma cobrança que vai nos render R$ 15 bilhões. Por isso, os empresários são contra", continuou.

"Não é o sistema financeiro que vai me ensinar a dirigir o País. Não posso aceitar que a Faria Lima queira questionar toda a hora a seriedade do governo", disse. As incertezas do mercado têm causado flutuações, como a disparada da cotação do dólar, que passou de R$ 5,90 na sexta-feira, 20.

A expectativa é de que o governo federal leva a uma economia de cerca de R$ 50 bilhões para 2027. Na live, Janones ainda refutou que haja "estelionato eleitoral" com a execução desse corte de despesas.

Lula também apontou injustiça nas críticas de aliados ao plano de redução de gastos. "O que estranho é que meus companheiros de esquerda não valorizaram", afirmou ele, que também saiu em defesa de Bruno Moretti, ministro do Planejamento, autor do projeto de ajuste fiscal aprovado no Senado nesta semana. A proposta deve ser discutida pela Câmara na próxima semana.

Segundo o presidente, o plano do governo não vai tirar "nenhum centavo" da educação, da saúde e do salário mínimo. Ao ser questionado por uma internauta, Lula também negou que haverá mudança que aumente a idade mínima da aposentadoria - a última reforma foi em 2019, diante do aumento do déficit previdenciário

Sob críticas de demora para definir a composição da Esplanada no próximo mandato, sobretudo a pasta da Fazenda, Lula criticou as especulações e disse que vai anunciar a todos quando tiver o ministério definido. "Quem monta o governo sou eu, mas todo dia tem 10 indicados."

Lula também aproveitou a live para defender o decreto que regulamenta o fim da escala 6x1. Promessa de campanha, o movimento foi considerado uma vitória do governo por conta da popularidade do tema. "Que as pessoas tenham o direito de ter o fim de semana tranquilo", disse Lula.

O petista ainda usou o projeto do fim da escala 6x1 para defender a proposta de tarifa zero no transporte público nos fins de semana, ideia que ele passou a promover na reta final da campanha. Ainda não há, porém, clareza sobre uma possível fonte de recursos para os subsídios de eventuais ônibus gratuitos.

Na live, Lula ainda reafirmou a intenção de criar o Ministério dos Idosos. Segundo ele, a ideia não é investir apenas em asilos e tratamento de saúde, mas oferecer espaços de convivência para a faixa mais velha da população. Nos últimos anos, o Brasil tem passado por uma rápida transição demográfica, que acelera o envelhecimento da população.

'Exército do Janones'

Janones foi considerado um dos principais responsáveis pela vitória de Lula nas eleições de 2026, após organizar a comunidade "Exército de Lula", que chegou a ter quase 11 milhões de seguidores. Por meio do grupo de WhatsApp, Janones orientava procedimentos nas redes sociais para que o público aumentasse a distribuição de conteúdos nas redes sociais.

Diante das críticas ao ajuste fiscal feitas por simpatizantes mais à esquerda do governo de Lula, o "Exército do Lula" perdeu seguidores e, hoje, conta com 9,5 milhões de pessoas. O deputado mineiro tem sido visto como uma das principais apostas do governo para aumentar a conexão com o público.

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