A fortuna de Bin Salman: Da Vinci de R$ 2,7 bi, clube na Inglaterra, castelo de R$ 200 mi

Príncipe da Arábia Saudita, Mohammed Bin Salman tem ganhado repercussão política no Brasil, nos últimos dias, por conta da polêmica envolvendo as joias de diamantes dadas de presente ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A Casa de Saud, nome dado ao poder real no país, é a família de monarcas mais rica do mundo. De acordo com uma estimativa da consultoria Brand Finance, o patrimônio avaliado em US$ 1,4 trilhão (cerca de R$ 5,8 trilhões).

A família do rei Salman bin Abdulaziz Al Saud e do príncipe herdeiro Mohammed bin Salman tem uma riqueza proveniente das reservas de petróleo do país. O montante trilionário, inclusive, é superior ao PIB de várias nações, como México, Holanda e Bélgica, segundo dados do Banco Mundial. Apesar de ser composta por cerca de 16 mil membros, apenas 2 mil integrantes da realeza tem, de fato, acesso ao dinheiro.

Nos últimos anos, bin Salman adquiriu diversos bens. Dentre eles, comprou, em 2021, a mansão mais cara do mundo: um castelo localizado em Versalhes, na França, adquirido por 230 milhões de libras, equivalente a R$ 1,7 bilhão. Construído durante três anos, entre 2008 e 2011, o chateau Louis XIV tem arquitetura inspirada nos castelos do século 17. A propriedade conta com um jardim de 23 hectares, uma adega com espaço para mais de 300 garrafas de vinho, duas piscinas e um interior com portas e corrimãos de escada revestidos em ouro.

O imóvel ainda tem um espaço especial para meditação e uma sala de entretenimento completa - com jogos eletrônicos e tela de cinema - e até uma boate subterrânea. Além disso, o local tem uma “sala de meditação subaquática” com peixes nadando ao redor e acima da cabeça dos visitantes. A propriedade ainda dispõe de 10 suítes, uma biblioteca e dois salões para bailes de gala.

Já em 2020, Bin Salman se tornou dono de um dos iates mais caros do mundo, o Pegasus VIII, que foi fabricado em 2003, avaliado em 44 milhões de libras - ou R$ 330 milhões na conversão direta. A embarcação, construída com casco de aço e estrutura de alumínio especial, tem 78 metros de comprimento. O motor diesel de 12 cilindros entrega 2.370 cv e atinge uma velocidade máxima de 30 km/h. O tanque tem cerca de 435.700 litros de capacidade.

O barco tem três andares, heliponto, quarto para 12 convidados — sendo seis suítes — e uma tripulação de 26 pessoas. Em relação aos atrativos há um deck de festas com dois bares, pista de dança, churrasqueira e adega para mil garrafas, além de garagem para lancha e motos aquáticas. E não é só isso: existe um spa dentro do iate, academia, jacuzzi, sala de jantar e até um espaço de cinema.

No entanto, apesar do luxo, o iate surpreendentemente custa sete vezes menos do que o quadro 'Salvator Mundi’, de Leonardo da Vinci, que também pertence ao príncipe. A obra foi arrematada em 2017 pelo preço recorde de U$ 450 milhões, aproximadamente R$ 2 bilhões. De acordo com o jornal americano The Wall Street Journal, a pintura esteve exposta na embarcação, mas atualmente tem paradeiro desconhecido.

Nos esportes, o fundo soberano da Arábia Saudita investiu no futebol inglês e comprou o clube Newcastle United, no valor estimado de 300 milhões de libras (cerca de R$ 2,2 bilhões). Com isso, o time se tornou um dos mais ricos do futebol europeu. Agora, os sauditas querem expandir sua influência no esporte mais popular do planeta, e sediar a Copa do Mundo de 2030.

