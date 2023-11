"A IA pode ser a maior revolução cognitiva da nossa história", afirma especialista

A- A+

A língua das máquinas é um idioma conhecido para Martha Gabriel. Futurista pelo Institute For The Future e engenheira pela Unicamp, ela tem um longo currículo como palestrante e consultora especializada em inteligência artificial, tema que leciona na PUC-SP. Embora o imaginário da IA tenha começado a ser construído há mais de 70 anos, a especialista defende que vivemos um momento único. A chegada de ferramentas como o ChatGPT tirou a tecnologia da mão de uns poucos privilegiados e abriu uma nova era de democratização. Na entrevista a seguir, a autora de “Inteligência artificial: Do zero ao metaverso” explica o que esse futuro nos reserva.

A inteligência artificial habita o imaginário da ficção científica e o senso comum. Para muita gente é algo que vai substituir o homem. Qual seria a sua definição?

Realmente, nas origens do termo, que datam da década de 1950, está a intenção de tornar as máquinas inteligentes na comparação com o ser humano. Em termos simples, a IA é a capacidade de um computador ou máquina realizar tarefas que normalmente exigiriam a inteligência humana. Isso inclui coisas como entender linguagem natural, reconhecer imagens, aprender com experiências, resolver problemas e tomar decisões. No entanto, como qualquer outra tecnologia, o objetivo de criá-la não é “substituir humanos”, mas nos ampliar.

A IA vem sendo mais falada recentemente. Estamos vivendo de fato uma ruptura ou uma continuidade?

Vivemos uma continuidade de processos que estavam em curso desde meados do século passado. Porém, em temos de impacto da IA, o ano de 2023 certamente ficará marcado como um “game changer”. Apesar de ela ser amplamente utilizada em inúmeros produtos e serviços cotidianos como buscadores, navegadores, assistentes pessoais, smartphones há mais de uma década, a grande maioria das pessoas não tinha acesso direto a ela. O lançamento do ChatGPT no final de 2022 trouxe uma mudança fundamental nessa dinâmica, quando ele passa a permitir que qualquer um acesse e utilize IA apenas conversando. Isso pavimenta o caminho para o lançamento de muitas outras plataformas e serviços de IA generativa. Esse processo de disseminação gera um movimento de democratização do acesso, que tem o potencial de se transformar na maior revolução cognitiva da nossa história.

Há anos o setor industrial vive uma automação crescente dos seus processos. O que muda agora com a IA?

Muda muito, pois a IA transforma a natureza dos paradigmas produtivos, tanto mentais como mecânicos. O humano era a força primordial. No entanto, a partir do final do século passado, as novas tecnologias, como sistemas computacionais e tecnologias de informação, conexão e comunicação, passaram a realizar tarefas que eram exclusivamente do domínio do cérebro humano, que requerem aprendizado, adaptação e tomada de decisão. Essas transformações abrem novas possibilidades para inovação em produtos e serviços. Vivemos, assim, uma drástica mudança em velocidade, escala e natureza. A IA permite recursos como manutenção preditiva, controle de qualidade aprimorado, flexibilidade e personalização de produtos, eficiência energética, entre outros.

Especialistas dizem que a IA substituirá tarefas repetitivas e impensadas para valorizar trabalhos que envolvem mais reflexão e criatividade. Mas, ao mesmo tempo, surgiram ferramentas generativas que criam arte. Até que ponto essa divisão ainda faz sentido?

O avanço da IA tende, sim, a valorizar atividades que envolvem mais reflexão e criatividade, mas não da mesma forma que antes. No processo de automatização, seja mecânico ou cognitivo, o polo de valor do paradigma produtivo vai se deslocando do produto final para o seu sistema de criação. Antes da automação industrial, a produção era limitada pela capacidade de trabalho dos indivíduos, mas o produto era único, pois incorporava a criatividade e o modo de produção do artesão. Conforme as máquinas passaram a automatizar esse processo, ficou mais fácil obter uma grande quantidade de produtos, mas todos iguais. Agora, quanto mais máquinas e computadores em um sistema, maior a produção em escala, mas o diferencial passa a ser o processo de criação: a melhor ideia, o melhor conceito, a melhor concepção, a melhor integração. Com a popularização do ChatGPT, surge a democratização da automação da produção cognitiva. Isso coloca em xeque o sistema de valor da produção intelectual, que residia no produto final da criação. Agora, passa a ser na origem do sistema de criação, na intenção criativa.

O que isso muda no mercado de trabalho? Precisaremos de recapacitação?

Toda vez que um sistema produtivo muda, é necessário desenvolver novas habilidades. E quanto mais rapidamente for o ritmo de mudança, mais veloz deve ser a recapacitação das pessoas. Esse talvez seja o maior desafio encontrado pelos profissionais, organizações e educação: se adaptar de forma contínua e suficientemente rápida. Precisamos fazer o que as máquinas não fazem. Nessa equação, as habilidades que têm se tornado preponderantes são: saber usar a tecnologia para ampliar capacidades humanas e as soft skills (capacidades relacionadas ao comportamento). Nesse cenário, o pensamento crítico será uma das mais importantes habilidades para o futuro.

Que setores podem ter mais avanço com a IA?

A inteligência artificial tem o potencial de impactar quase todos os setores, mas alguns são particularmente propensos a sofrer transformações significativas. Elas devem ser mais pronunciadas em áreas que envolvem grandes volumes de dados (como saúde e finanças), padrões previsíveis (como manufatura e logística), necessidade de personalização (como varejo e entretenimento), tomada de decisão baseada em análise (como energia e gestão de tráfego urbano) e desafios de escala e acessibilidade (como educação e acesso à saúde).

Como evitar vieses e injustiças dessa ferramenta?

A questão de moral, ética e justiça de IA é um dos principais desafios que enfrentamos na evolução das tecnologias inteligentes. Primeiro, porque para serem verdadeiramente éticos, os sistemas precisam ser éticos “by design”, ou, em outras palavras, desde a origem. Precisamos criá-los e educá-los como os nossos filhos humanos. Mas como, se não conseguimos solucionar isso ainda nem na própria humanidade? Isso requer uma abordagem multifacetada, que depende de regulamentação e legislação, auditorias e monitoramento, transparência e participação diversa e inclusiva. Enfrentamos um gargalo preocupante, porque a IA está evoluindo (e sendo implementada) muito mais rapidamente do que essas iniciativas.

É possível criar regras abrangentes? Ou a tendência é a regulamentação local?

Acredito que criar normas e regras de forma mais universal não é apenas desejável, mas fundamental, pois a história nos ensina que as tecnologias digitais não têm limites de fronteiras. Vimos esse mesmo tipo de discussão no início da internet, mas agora, com a IA, a situação se agrava devido ao aumento do poder da tecnologia e da conexão no planeta. Portanto, a colaboração internacional torna-se não apenas uma necessidade, mas também uma responsabilidade de todos os países. Entretanto, isso é mais fácil falar do que fazer, pois é necessária uma transformação profunda nas estruturas legais e regulatórias.

O Brasil está se posicionando nesse cenário como criador ou apenas um consumidor?

Apesar do Brasil se destacar em iniciativas inovadoras, infelizmente, no contexto global, o país pode ser caracterizado predominantemente como um consumidor de IA, sobretudo na comparação com a líderes globais como os Estados Unidos e China, que fazem investimentos maciços. Considerando que a IA é uma das tecnologias mais poderosas para que qualquer país, organização ou indivíduo se posicione bem para o futuro, acredito que são necessários esforços significativos para aumentar a nossa capacidade de criação e inovação.

