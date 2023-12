A mais nova dor de cabeça da Apple é um aplicativo de mensagem. Entenda

A- A+

Durante anos, o telefone de Ben Black incomodou sua família: era o único dispositivo Android em um grupo de mensagens da família com oito iPhones. Por causa dele, vídeos e fotos chegavam em baixa resolução e havia bolhas verdes de texto — mensagens com limitações de recurso e pagas — em meio a bolhas azuis — mensagens gratuitas entre iPhones e com mais recursos.

Mas um novo aplicativo chamado Beeper Mini pode mudar isso.

Black, de 25 anos, usou o app para criar uma conta no iMessage, o serviço de mensagens da Apple, com seu número de telefone do Google Pixel. Pela primeira vez, todas as mensagens trocadas pela família tinham balões azuis e os membros podiam usar emojis e animações.

Desde que foi lançado em 5 de dezembro, o Beeper Mini rapidamente se tornou uma dor de cabeça e um potencial problema antitruste para a Apple. Isso abriu um buraco no sistema de mensagens da Apple, enquanto os críticos dizem que isso demonstrou como a Apple intimida potenciais concorrentes.

A Apple foi pega de surpresa quando o Beeper Mini deu aos dispositivos Android acesso ao seu serviço exclusivo para iPhone. Menos de uma semana após o lançamento do aplicativo, a Apple o bloqueou, alterando seu sistema iMessage. De acordo com a empresa, o aplicativo criou um risco de segurança e privacidade.

A reação da Apple desencadeou um confronto, com o Beeper Mini encontrando maneiras alternativas de operar e a Apple encontrando novas maneiras de bloquear o aplicativo em resposta.

O duelo levantou questões em Washington em relação a como Apple usou seu domínio de mercado sobre o iMessage para bloquear a concorrência e forçar os consumidores a gastar mais em iPhones do que em alternativas de baixo custo.

Comportamento anticompetitivo

O Departamento de Justiça se interessou pelo caso. Beeper Mini se reuniu com os advogados antitruste do departamento em 12 de dezembro, de acordo com pessoas próximas. Eric Migicovsky, cofundador da controladora do aplicativo, Beeper, se recusou a comentar, mas o departamento está no meio de uma investigação de quatro anos sobre o comportamento anticompetitivo da Apple.

A Comissão Federal de Comércio disse em um blog na quinta-feira que examinaria minuciosamente os players “dominantes” que “usam a privacidade e a segurança como justificativa para impedir a interoperabilidade” entre serviços. A postagem não nomeou nenhuma empresa.

A batalha também chamou a atenção do subcomitê antitruste do Judiciário do Senado. A liderança do comitê escreveu uma carta ao Departamento de Justiça expressando preocupação com o fato de a Apple estar eliminando a concorrência.

Procurada, a Apple se recusou a comentar a carta.

A estratégia da Apple

As perguntas vindas de Washington atingem o cerne da competição atual de smartphones. Os fabricantes rivais de smartphones atribuem ao iMessage a ajuda à Apple a expandir a sua quota de mercado de celulares nos Estados Unidos para mais de 50% de vendas, acima dos 41% em 2018, de acordo com a Counterpoint Research, uma empresa de tecnologia.

Proteger o iMessage é uma estratégia de uma década na Apple. Em 2013, Craig Federighi, chefe de software da Apple, se opôs a tornar a ferramenta viável em dispositivos concorrentes porque isso “removia um obstáculo para os iPhones darem telefones Android a seus filhos”, de acordo com e-mails divulgados durante a disputa judicial da empresa com a Epic Games, criador do Fortnite.

Tim Cook, CEO da Apple, resistiu aos apelos para mudar essa posição. Ele disse a um proprietário de iPhone em uma conferência no ano passado que a solução para as mensagens de texto verdes era comprar iPhones para amigos e familiares.

Integração entre aplicativos

Beeper trouxe uma abordagem diferente para mensagens. Migicovsky criou a empresa em 2020 para construir um único aplicativo de mensagens que pudesse enviar textos através de vários serviços, incluindo WhatsApp e Signal.

Migicovsky conseguiu integrar a maioria dos serviços de mensagens, exceto o iMessage. Ao contrário de seus concorrentes, a Apple não oferecia um aplicativo web, dificultando a conexão com seu serviço.

A única maneira de o Beeper integrar o iMessage era encaminhar mensagens através de computadores Mac e depois para um iPhone. O processo atrasou as mensagens e as tornou menos seguras.

Enquanto Beeper lutava com o iMessage, um adolescente da Pensilvânia encontrou uma solução alternativa. James Gill, de 16 anos, estabeleceu como objetivo pessoal descobrir como o iMessage funcionava. Ele usou um software para descriptografar suas iMessages e determinou que a Apple usava seu sistema de notificação push – o mesmo que fornece alertas de notícias – para transportar mensagens entre dispositivos.

— Não foi uma visão genial. Eu estava apenas cutucando isso há muito tempo — disse Gill.

Em junho, Gill publicou suas descobertas no GitHub, uma plataforma de software onde programadores compartilham código. Quando Migicovsky viu a postagem, pensou que poderia ajudar o Beeper a resolver o problema do iMessage. Ele ofereceu a Gill um emprego que ganhava US$ 100 por hora, um grande aumento em relação aos US$ 11 por hora que o estudante do ensino médio ganhava como caixa no McDonald's.

Modificações no iMessage

O trabalho teve mais envolvimento do que Migicovsky ou Gill esperavam. Desde o lançamento do Beeper Mini este mês, a Apple mudou o iMessage cerca de três vezes, disse Migicovsky.

Cada alteração da Apple exigia um ajuste do Beeper. Sua solução mais recente envolve o roteamento de informações de registro para usuários do Beeper Mini por meio de seus computadores Mac pessoais.

— Para bloqueá-lo totalmente, eles terão que encontrar uma maneira de exigir um número de série do iPhone — disse Gill — Beeper ainda encontrará uma solução alternativa.

Um porta-voz da Apple disse que continuaria a atualizar o iMessage porque não conseguia verificar se o Beeper mantinha suas mensagens criptografadas.

“Essas técnicas representam riscos significativos para a segurança e privacidade do usuário, incluindo o potencial de exposição de metadados e a possibilidade de mensagens indesejadas, spam e ataques de phishing”, disse em comunicado.

