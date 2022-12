A- A+

INTERNACIONAL A mensagem de fim de ano do CEO de banco nos EUA: preparem-se, demissões serão em janeiro Em comunicado a funcionários, presidente do Goldman Sachs avisa que cortes vão ocorrer na primeira quinzena do ano. Banco pode reduzir 8% do quadro de pessoal

O Goldman Sachs prepara uma nova rodada de demissões que serão reveladas nas próximas semanas, disse o CEO do banco, David Solomon, em sua mensagem de fim de ano aos funcionários.

"Estamos conduzindo uma revisão cuidadosa e, embora as discussões ainda estejam em andamento, prevemos que nossa redução de pessoal ocorrerá na primeira quinzena de janeiro", disse Solomon.

O executivo acrescentou:

"Há uma variedade de fatores que afetam o cenário de negócios, incluindo o aperto das condições monetárias que estão desacelerando a atividade econômica. Para nossa equipe de liderança, o foco é preparar o banco para enfrentar esses ventos contrários".

O banco pode tentar eliminar até 8% de sua força de trabalho, ou até 4 mil empregos, para conter uma queda no lucro e na receita, disseram pessoas com conhecimento do assunto no início deste mês, embora o número final possa ser menor.

Os altos executivos foram solicitados a identificar possíveis metas de redução de custos, e nenhum número final de cortes de empregos foi determinado, disseram as pessoas, que pediram para não serem identificadas.

Um porta-voz da empresa com sede em Nova York não quis comentar.

"Precisamos proceder com cautela e administrar nossos recursos com sabedoria", disse Solomon em sua mensagem.

O Goldman deve registrar cerca de US$ 48 bilhões em receita anual, seu segundo melhor desempenho atrás apenas do recorde do ano passado. Mas uma dispendiosa incursão em serviços bancários de varejo e um recuo logo em seguida, juntamente com gastos em tecnologia e integração de operações, contribuíram para uma escalada de gastos este ano.

Os cortes propostos seriam uma retração mais acentuada do que os planos divulgados por qualquer um dos rivais do Goldman. Analistas preveem que o lucro anual ajustado do gigante de Wall Street pode cair 44%.

Os executivos do Goldman salientaram que a força de trabalho do banco aumentou 34% desde o fim de 2018 para mais de 49 mil no terceiro trimestre deste ano.

