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NEGÓCIOS A Meta vai demitir 8 mil funcionários, 10% do seu quadro de pessoal No fim de dezembro, a empresa contava com 78.865 funcionários

A Meta anunciou internamente nesta quinta-feira (23) que demitirá 8 mil funcionários, o equivalente a cerca de 10% de sua força de trabalho, e eliminará cerca de 6 mil vagas que ainda não estão preenchidas, informou à AFP uma fonte próxima ao caso.

Em uma nota interna, a diretora de recursos humanos, Janelle Gale, afirmou que a decisão faz parte dos esforços da Meta para "gerir a empresa de forma mais eficiente e compensar os investimentos" do grupo, envolvido na corrida pelo desenvolvimento da inteligência artificial (IA).

No fim de dezembro, a Meta contava com 78.865 funcionários, segundo documentos apresentados à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos.

Em 2022, a empresa-mãe do Facebook e do Instagram iniciou sua primeira rodada de demissões, que afetou 11 mil postos de trabalho, seguida de uma segunda rodada em março de 2023, que incluiu outros 10 mil cortes.

Entre o final de 2023 e o final de 2025, o quadro de funcionários da Meta cresceu em mais de 11 mil empregados.

Embora a inteligência artificial não tenha sido mencionada como a razão da redução de pessoal anunciada nesta quinta-feira, no fim de janeiro o diretor-executivo Mark Zuckerberg já havia estabelecido uma relação direta entre essa tecnologia e a redução de custos.

"Projetos que antes exigiam grandes equipes agora são concluídos por uma única pessoa altamente qualificada", afirmou.

Como resultado, "estamos apostando nas contribuições individuais e reduzindo o tamanho das equipes".

Ao mesmo tempo, a Meta está investindo somas colossais no desenvolvimento e uso da IA.

A empresa, com sede em Menlo Park, planeja investir entre 115 bilhões e 135 bilhões de dólares (entre R$ 570 bilhões e R$ 670 bilhões) em 2026, principalmente para garantir infraestrutura suficiente para a IA, desde chips até centros de dados.

No fim de fevereiro, a Meta anunciou um acordo com a AMD para a compra de milhões de chips por pelo menos 60 bilhões de dólares (R$ 297 bilhões).

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