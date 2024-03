A- A+

Grupo de Executivos do Recife Rafael debate inovação de serviços da Prefeitura em palestra do Gere Ocasião homenageou o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Recife nesta sexta-feira (22), que apresentou novos projetos e soluções para a capital alavancar mais ainda no setor tecnológico

O secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Recife, Rafael Figueiredo, foi homenageado e realizou uma palestra para o Grupo de Executivos do Recife (GERE), nesta sexta-feira (22). Com o tema "A estratégia de ciência, tecnologia e inovação do Recife", o gestor fez um balanço da sua atuação na pasta e do trabalho de modernização da prestação de serviços da prefeitura. O diretor executivo da Folha de Pernambuco, Paulo Pugliesi, esteve presente no evento e compôs a mesa de debate.

Abertura

A conferência foi aberta pelo presidente do Gere, Ricardo Lustosa, ressaltando a interlocução do grupo de executivos com o poder público e sua relevância para o meio empresarial e a sociedade em geral.

“Rafael, à frente da Secretária de Ciência e Tecnologia, vem com muita criatividade e planejando novos projetos na área de tecnologia e empreendedorismo. A expectativa é que nosso encontro hoje seja um sucesso. O Gere dá todo apoio a quem aqui está presente e vamos descobrir o que o Rafael vem nos mostrar sobre os novos investimentos para o Recife”, afirmou.

A saudação ao homenageado foi feita pelo controlador-geral do município do Recife, Ricardo Dantas. O gestor falou sobre a missão de Figueiredo de modernizar os serviços da Capital.

“Estamos na era da transformação digital e Rafael recebeu a missão de modernizar e facilitar os serviços, desburocratizando o acesso das pessoas com o executivo municipal. São inúmeros aplicativos e ecossistemas já desenvolvidos para trazer uma melhoria no trabalho, na saúde, na produtividade e na modernização de relações”, mencionou Ricardo.

Tecnologia

À frente da Secretaria de Ciência e Tecnologia desde o fim de 2023, quando foi criada, Rafael Figueiredo abordou o trabalho de dinamizar serviços da Prefeitura do Recife.

“Após a criação e gerenciamento de várias ferramentas, entendemos seus resultados por meio da interação com a população, por isso, passamos a incluí-la no processo de construção de todo e qualquer trabalho da nossa pasta, pois o nosso foco é estreitar ainda mais os laços dos serviços da Prefeitura do Recife com as pessoas”, relatou o secretário, que fez questão de ressaltar sobre que Recife foi eleita a cidade mais inteligente do Brasil no Smart City Expo Curitiba Brazilian Awards, na última quinta-feira (21).

Uma das ferramentas de modernização da gestão é o hub de serviços Conecta Recife. A ferramenta reúne os mais de 650 serviços municipais a três cliques de distância e é um dos mais modernos instrumentos tecnológicos de organização e prestação de serviços.

“Nos orgulhamos do Conecta Recife, que oferece serviços a três cliques, mas nossa meta é aplicá-los a zero cliques. Exemplificando alguns que já temos: quem completa 60 anos, recebe - automaticamente - a sua carteira de idoso, que oferece gratuidade em vários locais. Quando uma mulher frequenta nosso serviço de saúde e descobrimos que ela está grávida, a cidadã também começa a receber notificações sobre sua gestação ou o cartão de vacina daquela criança”, destacou Rafael.

Secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Recife, Rafael Figueiredo | Arthur Mota/Folha de Pernambuco

Projeto

Rafael Figueiredo ainda anunciou um novo projeto da gestão que pretende fazer uma ponte entre o setor produtivo e acadêmico da cidade. O projeto, que em breve será lançado, também contará com o apoio e gerenciamento do Porto Digital.

“Hoje em dia, percebemos que existe um grande distanciamento entre o setor produtivo e o acadêmico. Estou indo a visitas nas universidades locais e vendo a qualidade dos projetos que surgem da academia, mas muitas vezes não saem do papel. Por isso, estamos iniciando um projeto inovador chamado Coreto (Conexões Revolucionárias de Tecnologia Online), que atuará como uma ponte entre o setor produtivo e acadêmico. Nosso objetivo é permitir que startups e pequenas empresas compartilhem suas dificuldades e desafios, para que a academia possa desenvolver soluções adequadas para essas questões”, completou Rafael.

