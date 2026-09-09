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Economia Neoenergia promove mutirão para atualização da Tarifa Social para residentes em Olinda A ação segue até sexta (11), das 9h às 16h, em Olinda. Equipes do CRAS também participam da iniciativa

A Neoenergia Pernambuco promove, até sexta-feira (11), das 9h às 16h, um mutirão de inscrição e atualização cadastral da Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE), no Espaço Caenga, localizado na Estrada de Águas Compridas, bairro de São Benedito, em Olinda.

A ação, em parceria com o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), tem como objetivo evitar que mais de 7 mil clientes da Neoenergia, residentes em Olinda, percam o benefício por problemas cadastrais.

Os clientes irregulares correm risco de voltar a pagar integralmente a conta de energia, além da Contribuição de Iluminação Pública, quando aplicável.

A regulamentação federal determina que a titularidade da conta de energia deve estar no nome do responsável familiar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico), do beneficiário do Benefício de Prestação Continuada (BPC) ou de uma pessoa pertencente ao mesmo grupo familiar registrado no sistema.

O endereço da unidade consumidora também precisa ser exatamente igual ao informado no CadÚnico ou no cadastro do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), no caso dos beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC).

A perda do benefício pode representar um impacto significativo no orçamento das famílias. Atualmente, consumidores enquadrados na Tarifa Social e com consumo de até 80 kWh por mês têm direito à gratuidade nessa faixa de consumo.

Durante o mutirão, os clientes terão oportunidade de atualizar informações junto ao CRAS, corrigir dados do Cadastro Único, realizar troca de titularidade da conta de energia e efetuar o cadastramento na Tarifa Social, caso ainda não recebam o benefício, mesmo tendo direito.

“O cliente que comparecer ao local poderá resolver todas as pendências em um único atendimento. Primeiro, será feito o ajuste cadastral junto ao CRAS e, em seguida, a equipe da Neoenergia realizará a atualização da titularidade da conta ou o cadastramento na Tarifa Social, quando necessário. Nosso objetivo é facilitar o acesso ao benefício e evitar que essas famílias percam esse direito”, afirma o gerente comercial da Neoenergia Pernambuco, Adriano Barros.

Quem tem direito à Tarifa Social de Energia Elétrica?

Os beneficiários são as famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) com renda mensal de até meio salário-mínimo por pessoa, incluindo famílias indígenas e quilombolas.

As famílias inscritas no CadÚnico com renda familiar mensal de até três salários-mínimos que possuam integrante com doença ou condição que exija o uso continuado de equipamentos elétricos essenciais à vida também têm direito.

Bem como, as famílias de baixa renda com idoso ou pessoa com deficiência que receba o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Serviço

Mutirão da Tarifa Social em Olinda

Período: de 8 a 11 de setembro

Horário: das 9h às 16h

Local: Espaço Caenga, Estrada de Águas Compridas, s/n, São Benedito, Olinda

*Com informações da assessoria de imprensa

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