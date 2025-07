A- A+

tarifaço A poucos dias da taxação, Lula pede diálogo com Trump e defende soberania em minérios 'Eu vou fazer aquilo que, no mundo civilizado, a gente faz. Tem divergência? Tem. Senta numa mesa, coloca a divergência de lado e vamos tentar resolver", disse presidente em evento em São João da Barra

A poucos dias do início da taxação de 50% dos produtos brasileiros, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que espera que Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, reflita sobre a importância do país e que ambos os países se sentem à mesa para uma negociação.

— Eu espero que o presidente dos Estados Unidos reflita a importância do Brasil. E eu vou fazer aquilo que, no mundo civilizado, a gente faz. Tem divergência? Tem. Senta numa mesa, coloca a divergência de lado e vamos tentar resolver. E não de forma abrupta, individual, tomar a decisão de taxar em 50%. Isso é o filho do coiso (em referência a Eduardo Bolsonaro) e o coiso (em alusão a Jair Bolsonaro) que estão pedindo para fazer.

Lula participou, na manhã desta segunda-feira, da cerimônia de inauguração da Usina Termelétrica GNA II, no Parque Termelétrico do Açu, em São João da Barra, no norte do estado do Rio de Janeiro.

O evento contou com a participação dos ministros de Minas e Energia, Alexandre Silveira; de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho; dos Transportes, Renan Filho; e das Mulheres, Márcia Lopes. Lula lamentou a situação atual:

— O filho do coiso, que é deputado federal, de forma sem-vergonha, deixou a Câmara dos Deputados, foi para os Estados Unidos pedir para o Trump fazer uma taxação no Brasil para não deixar o pai dele preso. Vocês acham que é correto? A gente já viu o tal do Silvério dos Reis (Joaquim Silvério dos Reis foi o principal delator da Inconfidência Mineira, no fim do século XVIII), que traiu o Tiradentes. Agora tem um cara que está traindo o povo brasileiro. Ele vai ser julgado pela Justiça. Então é triste que tenha acontecido isso. É muito triste porque a relação do Brasil com os Estados Unidos é uma relação muito séria. São 201 anos de relação diplomática muito acertada e muito séria. Eu já lidei com o Clinton (Bill), Obama (Barack), Bush (George), Hillary Clinton e Biden (Joe).

Comissão para terras raras e minerais críticos

Em seu discurso, Lula disse ainda que foi criada uma comissão dentro do governo para que seja feito um levantamento de todo tipo de riqueza que o Brasil tem no seu solo e subsolo, como minerais críticos e terras raras.

— Aí eu fico sabendo que os Estados Unidos vão ajudar a Ucrânia, mas ele está querendo ter privilégio dos minerais críticos da Ucrânia. E li uma matéria que os Estados Unidos têm interesse nos minerais críticos do Brasil. Por que eu vou deixar para outro pegar? Então nós estamos construindo uma parceria dentro do governo com a criação de uma comissão ultraespecial, primeiro para que a gente faça um levantamento de todo tipo de riqueza que o Brasil tem no seu solo e subsolo. Até agora, me parece que nós já conhecemos o equivalente a 30%. Então, já temos 70% do nosso território e das nossas entranhas que não foram ainda pesquisados — disse Lula.

O presidente lembrou ainda que haverá regras para a exploração:

— E nós temos que dar autorização para a empresa pesquisar sob o nosso controle. A hora que a gente der autorização para uma empresa querer achar, ela não pode vender sem conversar com o governo, e muito menos ela vai poder vender a área que tem o minério. Porque aquilo é nosso. Aqui é de uma pessoa chamada povo brasileiro, e o povo brasileiro tem que ter direito de usufruir dessa riqueza que essas coisas podem produzir. É simples assim. A gente não quer nada dos outros. A gente quer apenas garantir que aquilo que é nosso possa gerar riqueza para que este país deixe de ser um país eternamente em vias de desenvolvimento e seja um país altamente desenvolvido.

