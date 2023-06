A- A+

mundo A recuperação da China não decola e não há "solução rápida" para mudar esse quadro Os formuladores de políticas e investidores esperavam que a economia da China se recuperasse depois de ter abandonado as precauções contra a Covid

Quando a China desmantelou repentinamente seus bloqueios e outras precauções contra a Covid-19 em dezembro passado, as autoridades em Pequim e muitos investidores esperavam que a economia voltasse à vida.

Não foi o que aconteceu.

O investimento na China estagnou nesta primavera após uma onda de atividade no final do inverno. As exportações estão encolhendo. Cada vez menos novos projetos habitacionais estão sendo iniciados. Os preços estão caindo. Mais de 1 em cada 5 jovens está desempregado.

A China tentou muitas soluções nos últimos anos, quando sua economia estava fraca, incluindo empréstimos pesados para pagar por estradas e ferrovias. Além disso, gastou grandes somas em testes e quarentenas durante a pandemia.

Gastos extras de estímulo agora com dinheiro emprestado estimulariam uma explosão de atividade, mas representam uma escolha difícil para os formuladores de políticas preocupados com a dívida acumulada.

"As autoridades correm o risco de estar atrasadas no estímulo à economia, mas não há solução rápida", disse Louise Loo, economista especializada em China no escritório de Cingapura da Oxford Economics.

A China precisa corrigir sua economia depois de se fechar para o mundo por quase três anos para combater a Covid, uma decisão que levou muitas empresas a começar a transferir suas cadeias de suprimentos para outros lugares.

Xi Jinping, líder da China, reuniu-se na segunda-feira (19) com o Secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, em uma tentativa de diminuir as tensões diplomáticas e abrir caminho para conversas econômicas de alto nível nas próximas semanas. Essas discussões poderiam desacelerar a recente proliferação de sanções..

A recuperação econômica estagnada da China fez com que apenas algumas categorias de gastos crescessem de forma robusta, como viagens e refeições em restaurantes. E esses aumentaram em comparação com os níveis extremamente baixos da primavera de 2022, quando um lockdown de dois meses em Xangai interrompeu a atividade econômica em grandes áreas da China central.

A economia tem estado particularmente fraca nas últimas semanas.

"De abril a maio até agora, a economia passou por mudanças inesperadas significativas, a ponto de algumas pessoas acreditarem que os julgamentos iniciais podem ter sido excessivamente otimistas", disse Yin Yanlin, ex-vice-diretor da principal comissão de formulação de políticas econômicas do Partido Comunista Chinês, em um discurso em uma conferência acadêmica no sábado.

Funcionários do governo chinês têm dado indícios de que um plano de estímulo econômico pode ser iminente.

"Em resposta às mudanças na situação econômica, medidas mais enérgicas devem ser tomadas para aumentar o ímpeto do desenvolvimento, otimizar a estrutura econômica e promover a recuperação contínua da economia", disse o Conselho de Estado do país após uma reunião na sexta-feira liderada por Li Qiang, o novo premiê do país.

A fraqueza econômica da China traz benefícios e perigos para a economia global. Os preços ao consumidor e ao produtor caíram nos últimos quatro meses, colocando um freio na inflação no Ocidente ao reduzir o custo das importações da China.

Mas a fraca demanda na China pode exacerbar uma desaceleração global. A Europa mergulhou em uma leve recessão no início deste ano. Os rápidos aumentos das taxas de juros nos Estados Unidos levaram alguns investidores a apostar em uma recessão no final deste ano também.

Pequim tomou algumas medidas para revitalizar o crescimento econômico, como incentivos fiscais para pequenas empresas. As taxas de juros sobre depósitos bancários foram reduzidas para incentivar as famílias a gastar mais do seu dinheiro em vez de o poupá-lo.

A medida mais recente do governo é esperada para esta terça-feira, quando o sistema bancário controlado pelo Estado provavelmente reduzirá ligeiramente suas taxas de juros de referência para empréstimos corporativos e hipotecas residenciais.

Mas muitos economistas, dentro e fora da China, se preocupam com a eficácia das novas medidas.

Os consumidores estão acumulando dinheiro e os investidores estão cautelosos em investir nas empresas chinesas. Na verdade, até agora, o investimento privado diminuiu em comparação com 2022.

O setor imobiliário continua em crise, com as incorporadoras tomando mais empréstimos para pagar dívidas existentes e concluir projetos existentes, mesmo com a China sofrendo com um excesso de oferta de residências.

A construção de moradias caiu quase 23% nos primeiros cinco meses do ano, na comparação com os mesmos meses do ano passado. Isso sugere que o setor imobiliário deve cair ainda mais nos próximos meses.

