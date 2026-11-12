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ESPECIAL SINDILOJAS 85 ANOS A resistência dos lojistas do Centro para manter as portas abertas Retração no consumo e esvaziamento das vias são dois dos desafios que têm redefinido a rotina de lojistas tradicionais e forçado a readequação de negócios no Centro do Recife. Sindilojas articula medidas para melhorar a situação do comércio

As adversidades enfrentadas pelo comércio varejista nos centros das grandes cidades do país por problemas como esvaziamento residencial, crescimento dos shoppings centers, descentralização do comércio e migração de escritórios e serviços corporativos é uma dura realidade. No Centro do Recife, no entanto, lojistas têm demonstrado uma notável resiliência ao resistirem e conseguirem manter as portas abertas, preservando a identidade, o comércio tradicional e a pulsação histórica de uma das regiões mais emblemáticas da capital pernambucana.

Um exemplo de empresário local que resiste na linha de frente para combater a retração no consumo e o encolhimento do fluxo de clientes é Claudjair Lira, proprietário da loja Globo Malhas. Ele relata que a queda nas vendas deixou de ser um evento sazonal para se tornar uma constante na contabilidade diária.

Esse cenário o obrigou a fechar metade de suas unidades nos últimos anos para conseguir manter a operação em funcionamento. “Ano após ano, a queda de faturamento tem sido notada. Existe um crescimento progressivo dessa queda: a cada ano que passa, ela vem se destacando mais. As pessoas vêm e compram cada vez menos. São menos pessoas. E as que vêm levam menos produtos. Nos últimos dez anos, eu tinha seis lojas e fechei três”, diz o empresário.

Custo

Além do desaquecimento das vendas, a preparação do estoque para as festas de fim de ano tem esbarrado no custo elevado do crédito. Com taxas de juros elevadas no mercado financeiro, a captação de capital de giro para compras antecipadas se tornou um risco calculado. Para contornar a volatilidade das vendas e mitigar perdas no balanço, a estratégia da Globo Malhas tem sido priorizar produtos de alta liquidez e giro contínuo.

“Para ter produto, você tem que ter crédito, e o crédito está cada vez mais escasso e caro, haja vista a política econômica que imprime uma taxa de juros na faixa dos 15%, o que é um absurdo. No meu caso, o estoque para o fim de ano já está 80% comprado e abastecido, mas é uma aposta. Procuramos não trabalhar com itens sazonais, mantendo 80% do catálogo em linhas básicas, que vendem em qualquer época”, explica.

Paralelamente aos entraves financeiros, Lira aponta que a falta de policiamento ostensivo e gargalos de mobilidade urbana representam obstáculos para a atração e o retorno do consumidor às compras. “É preciso também organizar o trânsito, pois mudanças recentes na circulação e a implementação de novos equipamentos dificultaram bastante o tráfego e o acesso de quem vem comprar aqui”, cobra.

O diagnóstico de retração e dificuldades operacionais no comércio de rua são ratificados pelo presidente do Sindicato dos Lojistas do Comércio de Bens e Serviços do Recife (Sindilojas Recife), Fred Leal. De acordo com ele, o arrocho financeiro enfrentado pelas empresas decorre do peso da carga tributária combinado com a perda da renda disponível da população, cenário agravado pelo endividamento acelerado dos consumidores e por novas formas de drenagem do orçamento familiar.

“O maior entrave são os juros altos, que geram um custo financeiro elevado, além dos impostos. Houve uma facilitação de crédito, mas o brasileiro não tem educação financeira para se planejar e se aperta, gerando um endividamento brutal. Outros fatores que prejudicaram o comércio tradicional foram o crescimento do crédito consignado e as apostas on-line”, diz.

Propostas

Para enfrentar o esvaziamento no Centro, o Sindilojas e a CDL Recife vêm articulando propostas com a prefeitura e o governo estadual. O plano inclui a implantação de projetos habitacionais para transformar a área em um bairro de uso misto, a exemplo da proposta para o Distrito Guararapes, além de medidas para a mobilidade urbana, como a criação de linhas circulares de ônibus para facilitar o deslocamento de compradores na região.

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