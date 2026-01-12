A retomada dos negócios no Bairro do Recife com novos empreendimentos

A- A+

O Bairro do Recife, área com grande peso histórico e que já recebeu mais de R$ 200 milhões em investimentos, tem, aos poucos, ganhado fôlego em direção à atração de novos empreendimentos. De acordo com o Gabinete do Centro do Recife - estrutura da prefeitura criada para coordenar o programa Recentro, focado na revitalização urbana e desenvolvimento econômico e social do Centro da cidade -, o bairro conta hoje com mais de 100 estabelecimentos, só no setor de bares e restaurantes. Esses estabelecimentos têm sido responsáveis pela movimentação nos fins de semana, recebendo visitantes e turistas.



O reavivamento da área, que compreende da Ponte Giratória a Ponte do Limoeiro, começou a ganhar de uns anos para cá, após um tempo de esvaziamento comercial e baixa movimentação, sobretudo depois da pandemia de covid-19, que acabou gerando receio entre moradores e empresários quanto à ocupação do espaço.



Rotina

Já no dia a dia, a presença do Porto Digital, que conta com 400 empresas e teve um faturamento de R$ 6,2 bilhões no ano passado, vem retroalimentando a movimentação da área, junto a outras empresas localizadas na área.



Essas empresas, juntas, reúnem mais de 21 mil pessoas, mas nem todas em modelo presencial de trabalho. Ainda assim, boa parte do fluxo diário de transeuntes no Bairro do Recife está diretamente ligada à presença deles.



Segundo o presidente do Porto Digital, Pierre Lucena, a maioria das empresas funciona no modelo híbrido, fazendo com que a movimentação dessas pessoas se intensifique em dias específicos, principalmente a partir das terças-feiras.

“Hoje o bairro é muito mais cheio do que era. Então ele (o modelo híbrido) traz uma espécie de heterogeneidade na ocupação, mas hoje, por exemplo, a gente não tem nenhum m² para alugar aqui”, afirmou.



Com mais de 90 cafés, bares, restaurantes e sorveterias no raio de 400 metros do prédio, o setor de alimentação fora do lar se apresenta como um negócio promissor para a área. Para o empresário Paulo Braz, do bar Frege Recife, que fica na Avenida Rio Branco, o polo de negócios de alimentação fora do lar está em processo de formação na área. “A gente acredita que com o tempo outros empreendimentos vão chegar, e a gente vai criar um polo”.



Inaugurado há três anos, o bar que funciona de terça a domingo, nos horários de almoço e de happy hour, complementa o faturamento com as duas demandas, os visitantes ao bairro e os trabalhadores.

“Uma coisa complementa a outra. Mas, ao mesmo tempo, a gente teve que colocar pratos com preços mais razoáveis para poder atender o pessoal de tecnologia da informação”, complementou ele, referindo-se ao prato “executivo”, que custa R$ 29,90 com o suco incluso.

Visão

Tradicionalmente favorável ao turismo, a área central volta a atrair empresários que aproveitam a localização para fortalecer suas marcas, como Gabriel Araújo Dias, da sorveteria Frio na Goela, que vê a mudança para o centro histórico como parte de um sonho antigo e estratégico desde o começo do negócio.



Para Gabriel, a mudança foi decisiva para o aumento do faturamento da sorveteria. “Nossa sorveteria tem no DNA o amor pela cultura pernambucana. Nós investimos muito em sabores típicos do nosso estado, como os sorvetes de tapioca, cocada, paçoca e coco com goiabada, por exemplo”, disse.

A área central volta a atrair empresários que aproveitam a localização para fortalecer suas marcas, como Gabriel Araújo Dias, da sorveteria Frio na Goela. Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

Mesmo com a ajuda do simbolismo do lugar, os empreendimentos têm que estar distribuídos nas ruas com maior fluxo, se não, podem perder a clientela. Isso porque, algumas ruas não recebem a mesma quantidade de pessoas.

“Abrimos a loja inicialmente na Rua Dona Maria César, que fica perto do Marco Zero, mas os turistas simplesmente não passavam por lá”, relatou.



A saída foi mudar para outro endereço a poucos metros, a Avenida Marquês de Olinda. Sem mudar nada nos preços e nem no cardápio, o faturamento de Gabriel triplicou. De acordo com ele, há um fluxo intenso de pessoas que passeiam pelo bairro exclusivamente em quatro pontos: a Avenida Rio Branco, a Rua do Bom Jesus (englobando a Praça do Arsenal), a Rua da Guia e a Praça do Marco Zero.



Para o negócio de Gabriel, as pessoas que trabalham nas redondezas são uma clientela fiel. “Desenvolvemos um sistema de descontos para quem trabalha no Bairro do Recife e também sempre trazemos sabores novos para manter a recorrência”, a estratégia foi o que manteve o movimento na época do baixo faturamento pela localização.

Incentivos

Durante o ano de 2025, a Prefeitura do Recife intensificou o trabalho para chamar esses empreendimentos de volta para o centro por meio de incentivos fiscais, com isenção total ou parcial de tributos. Entre eles, Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), Imposto Sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), Taxas de Licenciamento Urbano (TLU) e Taxa de Licenciamento Ambiental e Autorização Ambiental. Todos focados também em trazer moradores para o centro.



Além disso, um dos destaques do ano foi a nova Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo (LPUOS), que deve facilitar a revitalização de prédios históricos da área e a inauguração da Praça do Arsenal. Junto a ela, mais quatro praças receberam requalificação: Praça da Infância, Praça Dezessete, Praça da Alegria e a Praça da Restauração.



Ainda percebendo o visual do Recife como grande fator de relevância para a cidade turística, o governo do Estado também investiu com o embutimento das fiações elétricas da região. A mudança tem estimativa de investimentos totais de R$ 300 milhões e será iniciada ainda este mês.

Ana Paula Vilaça: “Temos observado um crescimento expressivo das ativações na área central”. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Cenário

Segundo o analista do Sebrae Pernambuco Leonardo Carolino, o público que hoje circula pelo Bairro do Recife é marcado pela diversidade e por diferentes perfis de consumo e uso do território, de turistas domésticos a trabalhadores e moradores.

“A vocação que desperta a veia do empreendedorismo certamente é aquela ligada à atividade turística, dificilmente um local reúne vários tipos como o Recife Antigo, onde destacamos o histórico e cultural, de lazer, gastronômico, religioso, de negócios e eventos”, afirmou.



Dados da Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur) mostram que o estado encerrou 2024 com sete voos internacionais regulares, fortalecendo o Recife como porta de entrada do Nordeste e ampliando a presença de turistas no centro. O cenário acompanha mudanças no perfil do público do Recife Antigo, impulsionadas, segundo o Gabinete do Centro, pelo aumento de eventos e ativações na área.



“Temos observado um crescimento expressivo das ativações na área central. Diante dessa conjuntura favorável para os investimentos. A Prefeitura do Recife vem fazendo várias ações para atrair moradia. A gente entende que somente com a moradia haverá vida 24 horas por dia”, disse a chefe do gabinete do Centro do Recife, Ana Paula Vilaça.

