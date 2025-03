A startup Builder.ai, apoiada pela Microsoft, contrata auditores para investigar vendas inflacionada

A- A+

A Builder.ai, uma empresa de inteligência artificial apoiada pela Microsoft e pela Autoridade de Investimentos do Qatar, rebaixou os números de vendas que forneceu aos investidores e contratou auditores para examinar suas contas dos últimos dois anos.

A empresa sediada em Londres, que levantou mais de US$ 450 milhões, reduziu suas estimativas de receita para o segundo semestre de 2024 em cerca de 25%, depois que alguns canais de vendas “não se concretizaram”, disse Manpreet Ratia, o recém-nomeado executivo-chefe.

A Builder.ai confirmou o ajuste, que começou a ser feito no verão passado, mas que não havia sido informado anteriormente, em resposta às perguntas da Bloomberg News sobre o assunto e às preocupações de ex-funcionários de que a empresa teria inflado os números.

“Provavelmente é hora de sentar e fazer uma pausa”, disse Ratia em sua primeira entrevista como executivo-chefe da empresa, que há nove anos ajuda as empresas a criar aplicativos personalizados com pouca ou nenhuma codificação.

“Temos algum trabalho a fazer para garantir que nossa casa esteja em ordem.”

Vários ex-funcionários alegaram que a Builder.ai havia inflado os números de vendas em várias ocasiões em mais de 20% em relação ao real. Esses ex-funcionários pediram para não serem identificados, pois estavam falando de informações privadas.

Ratia disse que os descontos que a Builder.ai oferece aos clientes podem explicar as discrepâncias em seus relatórios de vendas. “Para mim, dizer: 'Isso é impreciso', acho que não estou em posição de fazer isso”, disse ele. “O relatório de auditoria vai me dizer tudo.” Espera-se que ele esteja pronto neste verão, disse ele.

Perguntado se a empresa estava tratando as discrepâncias como possíveis fraudes, um porta-voz disse que a Builder.ai havia “reforçado as políticas internas e os processos de governança para garantir a transparência e as melhores práticas em todos os níveis da empresa”.

“Embora possam surgir desafios em qualquer empresa, o mais importante é como eles são enfrentados”, disse a empresa.

Um representante da Microsoft não respondeu a um pedido de comentário.

Um porta-voz da Autoridade de Investimentos do Qatar não respondeu fora do horário comercial.

A Builder.ai informou em 27 de fevereiro que seu fundador, Sachin Dev Duggal, estava deixando o cargo de executivo-chefe e seria substituído por Ratia.

A empresa também reduziu sua diretoria de nove para cinco membros e pediu a Duggal que renunciasse a quatro dos cinco cargos que controlava.

Um porta-voz da empresa disse que os recentes ajustes de receita não estavam “relacionados” à saída de Duggal.

