A startupbootcamp chega em Recife

A Startupbootcamp (SBC), terceira maior aceleradora de startups do mundo, chega ao Brasil com o objetivo de investir em novas startups que estejam alinhadas com a Agenda ESG e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. A aceleradora pretende atingir cerca de 20 mil startups brasileiras em um espaço de 10 anos, cerca de 20% do seu objetivo mundial. Para isso, a empresa aporta em Recife, a capital de Pernambuco, onde se encontra o Porto Digital, um dos maiores parques tecnológicos da América Latina.

O Gestor Global da Startupbootcamp, Kauan Von Novack, que atualmente mora na Europa, diz que percorreu diversas cidades do Brasil no intuito de instalar a aceleradora, mas decidiu escolher Recife principalmente pelo poder de articulação e a paixão das pessoas pelos seus negócios. “Recife foi um local onde encontrei pessoas que falavam com absoluta paixão pela inovação, além do cenário fantástico da preservação histórica e os números fantásticos do Porto Digital. O objetivo é que Recife se torne um Hub, e que possamos trazer startups da América Latina para Recife, e a partir daqui, mande elas para o exterior”, diz Kauan.

De acordo com Edgar Andrade, Head da Startupbootcamp no Brasil, existem três mudanças de paradigmas fundamentais na aceleradora, sendo elas a decisão de só investir em negócios com as ODS, consolidando a SBC como a única aceleradora no mundo a só investir nesses negócios. A segunda mudança foi a criação da meta de investir em 100 mil startups em todo o mundo, sendo 20 mil delas no Brasil. “Decidimos investir em 100 mil startups em 10 anos para resolver os problemas do mundo”, explica. A última mudança foi a decisão de priorizar negócios de pessoas pretas, periféricas e do interior, por meio do Pacto Nacional pela Educação Empreendedora.

Além disso, a Startupbootcamp Brasil pretende fechar parcerias para um ‘Pacto pela Educação Empreendedora’. Para isso, a empresa possui a Plataforma Digital de Aceleração que será disponibilizada através de parcerias estratégicas. O curso é disponibilizado através da plataforma digital, que com a chegada ao Brasil, irá ser adaptada com uma nova linguagem, legendas e produção de novos conteúdos.

Entre as novidades que a Startupbootcamp traz para o Brasil está o seu investimento. Além de trazer seu recurso global e compromissos, a cada R$1 captado no Brasil, a aceleradora vai destinar R$5 de volta. O objetivo da empresa é captar investidores locais, além dos já existentes, para incentivar os recursos do País.

O prefeito do Recife, João Campos, também ressaltou a importância do Embarque Digital, parceria da prefeitura com o Porto Digital, para a educação de pessoas que desejam integrar o time de tecnologia. “Quando a gente olha os indicadores, 80% das pessoas que estão no Embarque Digital tem uma renda familiar de até três salários mínimos. 46% de quem está no terceiro período já tem algum emprego na área de tecnologia. Essa é a força de uma política pública bem construída”, disse o prefeito.

