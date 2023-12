A- A+

MEGA DA VIRADA Na véspera da Mega da Virada, recifenses lotam lotérica no Pina com o sonho de levar R$ 570 milhões

O sábado (30) amanheceu movimentado na lotérica Divina Sorte, localizada no bairro do Pina, Zona Sul do Recife. Dezenas de pessoas compareceram ao local para jogar na Mega da Virada 2023, a um dia do sorteio do tão sonhado prêmio de R$ 570 milhões, valor recorde segundo a Caixa Econômica Federal.

Natural de Caruaru, o estudante de Administração na Universidade de Pernambuco (UPE) Ronaldo da Rocha Júnior, de 19 anos, resolveu fazer uma fezinha no prêmio.



"Se eu ganhar, pretendo investir o dinheiro no meu futuro, guardar e ir vendo por aí no resto da vida. Dá para fazer muitos projetos sociais, ajudar muitas pessoas. Penso em ajudar a galera do basquete. A gente vai vendo por aí", revelou ele, que está no Recife para a virada do ano.

As longas filas faziam curva na calçada, deixando muitas pessoas sob o sol. Este foi o caso de Ana Kely, de 39 anos, que busca um 2024 melhor, principalmente se vier acompanhado do prêmio: "Se eu ganhar, quero viajar bastante, conhecer muitos lugares. Também daria para ajudar muitas pessoas. É muito dinheiro, não dá para gastar isso tudo", disse ela.

Ana Kely estava acompanhada do amigo Luciano Silva, de 52 anos, que trabalha no comércio. Além de dizer que faria as mesmas coisas que a amiga com o dinheiro, contou que o seu primeiro foco seriam as dívidas: "Primeiro, eu pagaria o que estou devendo e depois iria viajar com a família, aproveitar um pouco. Também ajudaria os meus familiares e amigos no que pudesse porque é muito dinheiro. Só espero que 2024 seja mais abençoado para todos nós", afirmou.

O sorteio da Mega da Virada 2023 acontece às 20h deste domingo (31) para coroar os mais novos milionários do Brasil. As apostas podem ser feitas até as 17h, de forma online, no site da Caixa Econômica Federal.

