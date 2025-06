A- A+

NEGÓCIOS A xAI de musk está vendendo US$ 5 bi em dívidas por meio do Morgan Stanley Musk está em negociações para captar cerca de US$ 20 bilhões

Morgan Stanley está vendendo um pacote de dívida de US$ 5 bilhões para a empresa de inteligência artificial de Elon Musk, a xAI Corp., segundo uma pessoa familiarizada com o assunto — o mais recente movimento de captação de recursos do bilionário, que também está buscando novo capital próprio em diferentes áreas de seu império empresarial.

O pacote de dívida, lançado nesta segunda-feira, inclui um empréstimo do tipo "term loan B", um empréstimo de taxa fixa e notas garantidas seniores, disse a fonte, que não estava autorizada a compartilhar a informação publicamente.

Os recursos serão destinados a fins corporativos gerais. As propostas de compromisso devem ser assumidos em 17 de junho.

Os representantes da xAI e do Morgan Stanley não comentaram o assunto.

A empresa que está buscando nova dívida faz parte da XAI Holdings, uma entidade combinada que reúne tanto a startup de inteligência artificial de Musk quanto sua plataforma de mídia social X, anteriormente conhecida como Twitter.

A companhia vem investindo fortemente em seu centro de dados em Memphis, chamado Colossus, que poderá ser financiado com a venda dessa dívida. Essa operação já conta com 200.000 unidades de processamento gráfico (GPUs) treinando seus sistemas de IA, e a xAI planeja adicionar mais 1 milhão em outro local próximo, segundo Musk em entrevista à CNBC no dia 20 de maio.

A notícia da venda da dívida veio pouco depois de uma reportagem do Financial Times informar que a xAI está vendendo US$ 300 milhões em ações. Paralelamente, a empresa de neurotecnologia de Musk, a Neuralink Corp., informou hoje que levantou US$ 650 milhões em uma rodada de financiamento Série E, com investidores como ARK Invest, DFJ Growth e Founders Fund.

A Bloomberg já havia noticiado que a XAI Holdings estava em conversas com investidores para levantar cerca de US$ 20 bilhões, o que destaca o entusiasmo dos investidores por empresas de IA, bem como a influência de Musk como magnata dos negócios e figura política.

Apoiador declarado do presidente Donald Trump, Musk deixou recentemente seu cargo na administração, mas promoveu mudanças significativas no governo desde a reeleição de Trump, instalando aliados-chave em posições de poder.

