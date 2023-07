A- A+

DIREITO PREVIDENCIÁRIO AAPREV realiza II Congresso com especialistas de todo o Brasil O congresso acontece entre os dias 17, 18 e 19 de agosto, no Hotel Beach Class Convention by Hôm, em Recife

Nos dias 17, 18 e 19 de agosto de 2023, o Hotel Beach Class Convention by Hôm, em Recife, será palco do II Congresso da Associação dos Advogados Previdenciaristas de Pernambuco (AAPREV). O evento promete reunir especialistas da área previdenciária de todo o Brasil para discutir temas de extrema relevância que afetam diretamente milhares de aposentados, pensionistas e beneficiários da previdência brasileira.

A programação do congresso conta com a participação de renomados palestrantes do cenário nacional, tais como Fábio Zambitte, Melissa Folmann, Maria Fernanda Wirth, Jane Berwanger, Adriane Bramante, Gisele Kravchychyn, Marcelo Barroso, André Bittencourt, entre muitos outros. Além desses nomes de peso, também teremos a presença de palestrantes pernambucanos, como Giovanna Cordeiro e Viviane Guimarães, que abordarão questões relacionadas ao regime próprio de previdência e à aposentadoria da pessoa com deficiência.

A temática central do evento abrange questões do direito previdenciário e do processo previdenciário, com destaque para o debate sobre a Revisão da Vida Toda e seus efeitos práticos. Essa tese foi recentemente julgada favorável para os segurados do INSS pelo Supremo Tribunal Federal, permitindo a revisão de benefícios incluindo contribuições anteriores a julho de 1994 no cálculo do benefício, o que pode resultar em significativo aumento das aposentadorias.

Outros temas de grande relevância também serão abordados, como gestão, inovação e empreendedorismo na advocacia, entre outros assuntos de interesse dos advogados previdenciaristas e profissionais do ramo.

Durante o congresso, será lançado o Livro organizado pela AAPREV e editado pela LUJUR, composto por diversos artigos relacionados à área previdenciária. Além disso, o tradicional Concurso de Artigos premiará três vencedores entre os participantes do evento.

A AAPREV é uma entidade que atualmente reúne mais de 600 associados, desempenhando papel fundamental na defesa e formação técnica dos advogados previdenciaristas em Pernambuco. Em 2022, a instituição foi responsável pela realização do I Congresso na área, que se destacou pela valorização da cultura local e teve repercussão nacional. A organização do II Congresso está a cargo da Presidente da AAPREV, Tallyta Bione, advogada há 14 anos, natural de Salgueiro, que inclusive recebeu votos de aplausos pela Câmara de Vereadores em reconhecimento ao sucesso e importância do primeiro evento.

As inscrições para o II Congresso da AAPREV já estão abertas e podem ser realizadas diretamente pelo site oficial do evento: https://congresso.aaprev.com.br/. Para esclarecer dúvidas ou obter mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo WhatsApp (81) 9.8829-5240.

