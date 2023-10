A- A+

ECONOMIA AB InBev anuncia aumento de 3% do lucro líquido no 3º trimestre De julho a setembro, a AB InBev registrou lucro líquido de 1,73 bilhão de dólares

O grupo AB InBev, de capital belga e brasileiro - líder mundial do setor de cervejas que possui as marcas Budweiser, Stella Artois e Corona -, anunciou nesta terça-feira que registrou um aumento de 3% no lucro líquido no terceiro trimestre em termos anuais.

De julho a setembro, a AB InBev registrou lucro líquido de 1,73 bilhão de dólares (8,6 bilhões de reais), o que representa uma desaceleração na comparação com os resultados de 9% e 7% registrados no primeiro e segundo trimestres, e uma recuperação de 13% no conjunto de 2022.

O volume de negócios subiu no terceiro trimestre a 15,57 bilhões de dólares (78 bilhões de reais), contra 15,09 bilhões (R$ 75,5 bilhões) no mesmo período em 2022.

A empresa registrou uma queda de 3,4% em termos anuais nos volumes de bebidas produzidas: os números permaneceram praticamente inalterados na América Latina, África, Europa e Ásia-Pacífico, mas registraram queda de 17% na América do Norte, particularmente nos Estados Unidos.

A AB InBev, no entanto, conseguiu melhorar ainda mais sua rentabilidade operacional: o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) aumentou 4,1% em termos anuais no terceiro trimestre, a 5,43 bilhões de dólares (27,1 bilhões de reais).

A empresa anunciou um aumento de "mais de 10%" nas vendas de cervejas sem álcool em todo o mundo.

O grupo - que tem mais de dois bilhões de consumidores de suas bebidas em 150 países - registrou aumento de 13% do lucro líquido em 2022, impulsionado por volumes recordes de cerveja produzida.

Veja também

AUXÍLIO Caixa conclui pagamento do novo Bolsa Família de outubro