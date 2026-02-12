A- A+

balanço financeiro AB InBev tem Ebitda ajustado de US$ 21,2 bilhões em 2025, alta de 5% Receita cresceu 2,5% em relação ao trimestre anterior e encerrou 2025 em US$ 59,32 bilhões

A Anheuser-Busch InBev (AB InBev) divulgou, nesta quinta-feira (12), que obteve lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado de US$ 21,22 bilhões em 2025, alta anual de 5%. No quarto trimestre, o Ebitda somou US$ 5,47 bilhões, 2,3% acima do mesmo período de 2024.

A receita cresceu 2,5% em relação ao trimestre anterior e encerrou 2025 em US$ 59,32 bilhões.

Os volumes caíram 1,5% ante o quarto trimestre de 2024 - resultado melhor que a retração de 2,7% projetada pela companhia e inferior à queda anual de 3,7% registrada no terceiro trimestre. Analistas esperavam recuo de 3,1%, segundo consenso fornecido pela própria empresa.

A companhia, que é controladora da Ambev no Brasil, também anunciou dividendos de 1 euro por ação. Para 2026, a AB InBev prevê capex líquido entre US$ 3,5 bilhões e US$ 4 bilhões.

*Com informações da Dow Jones Newswires

