ABC Brasil Corretora de Seguros aumenta base de clientes em 25%

A- A+

Leia também

• Secretário do Tesouro destaca crescimento "expressivo" da receita em março

• Crescimento dos EUA menor que o esperado no 1º trimestre

• Lula destaca papel da Embrapa no crescimento da agricultura nacional

A ABC Corretora de Seguros, pilar do ABC Brasil, registrou aumento de 25% na base de clientes no final de 2023, em comparação à 2022. Esse incremento se deve à estruturação de uma área comercial especializada e ao aumento no leque de serviços oferecidos aos clientes. No comparativo anual, a divisão registrou ainda um crescimento de 56% na receita.



Com o objetivo de oferecer as melhores opções de seguros para necessidades específicas, a corretora segue apoiando clientes do ABC Brasil em tomadas de decisão de maneira consultiva, um claro diferencial em relação a seus concorrentes. Em seu portfólio, alguns produtos ou segmentos ganham destaque, é o caso do Seguro Garantia, Vida, Patrimoniais, Agro e Crédito. Este último passou a ser oferecido ainda no final de 2023. O Seguro de Crédito conta com a proteção de recebíveis e pagamentos, mostrando-se uma modalidade que atrai grande interesse dos clientes, em função dos riscos observados desse o início de 2023.



Os Seguros de Vida e Agro, andam lado a lado no quesito expansão Enquanto o Vida está conectado às estratégias de retenção de talentos e seus benefícios, o Agro tem muita aderência ao movimento recente do ABC Brasil de criação de uma força comercial específica para o segmento. "Esse público está atento aos riscos de seus ativos, por isso nos procuram em busca de alternativas para proteger seus riscos patrimoniais de máquinas e benfeitorias, além das operações relacionadas à lavoura, criação de gado e aves, por exemplo.", comenta Luiz Assumpção, CEO da Corretora.



Além disso, a ABC Brasil Corretora tem acesso a uma ampla rede de seguradoras parceiras, o que permite oferecer as melhores e mais aderentes opções de proteção. Em 2023, a corretora registrou R$ 2,2 bilhões de risco em garantias emitidas, um aumento de mais de 120% na comparação com o ano anterior.



A criação da área comercial com especialistas em seguros segmentados por região geográfica traz a proximidade e atenção necessária para a melhor consultoria de riscos aos nossos clientes. "Oferecer segurança para bens e propriedades é fundamental para proteger investimentos financeiros, garantir tranquilidade e bem-estar aos clientes, além de assegurar a continuidade de seus negócios. Com nosso atendimento consultivo, combinamos as melhores medidas de proteção para fazer a gestão responsável de ativos e recursos dos clientes", finaliza Luiz





Veja também

FINANÇAS Dívida Pública Federal sobe 0,65% em março, para R$ 6,638 trilhões, diz Tesouro