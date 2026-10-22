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Combustíveis Abegás: Gás mais competitivo em leilão fortalece o uso do energético no Brasil No 1º Leilão de Gás Natural da União o prazo dos contratos de fornecimento é de 10 meses, compreendido entre março e dezembro de 2027

O diretor executivo da Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado (Abegás), Marcelo Mendonça, avaliou como positivo o resultado do 1º Leilão de Gás Natural da União, que vendeu 1,1 milhão de metros cúbicos diários do insumo ao preço médio estimado de US$ 5,83 por milhão de BTU (MMBtu), abaixo dos valores comercializados nesta quinta-feira (22) que variam entre 10% a 12% do valor do Brent (cuja média foi superior a US$ 100 por barril em outubro).

Ele destacou que, ao vender 100% da oferta, os valores pagos pela molécula indicam fortemente a expectativa da indústria frente a uma precificação nacional.

"Na avaliação da Abegás, o leilão é uma boa ferramenta para reduzir a ociosidade da indústria nacional. Entretanto, o País não deve deixar de viabilizar contratos de longo prazo com acesso às infraestruturas essenciais para promover o desenvolvimento de novos mercados e atrair novas indústrias", observou, ressaltando que um valor para o gás mais competitivo fortalece o uso do energético no Brasil.

No 1º Leilão de Gás Natural da União o prazo dos contratos de fornecimento é de 10 meses, compreendido entre março e dezembro de 2027.

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