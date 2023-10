A- A+

SAIBA COMO PARTICIPAR Aberta consulta pública sobre programa de saneamento rural de Pernambuco A consulta está disponível no site da Apac

Projeto que prevê a expansão dos sistemas de abastecimento de água simplificados nas regiões de maior escassez hídrica de Pernambuco, o Programa de Saneamento Rural de Pernambuco (Prosar-PE) abriu consulta pública on-line para coletar opiniões da população. O programa integrará ações que irão promover a melhoria da segurança hídrica, prioritariamente, nas áreas rurais do Estado.

O programa foi elaborado a partir de investimento assegurado junto ao Banco Mundial na ordem de R$ 600 milhões. A verba será aplicada nos próximos sete anos e irá beneficiar cerca de 1,2 milhão de pessoas em 106 dos 184 municípios pernambucanos.

O Prosar-PE também realizará a implantação de soluções de esgotamento sanitário para comunidades de áreas rurais e investimentos direcionados à Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac).

A consulta está disponível no site da Apac, no endereço www.apac.pe.gov.br.

“Os recursos do Prosar direcionados à Apac visam o fortalecimento da atuação da agência, que, além das ações de meteorologia que a população mais conhece, é a gestora da política de recursos hídricos de Pernambuco. Também estamos prevendo a realização de novos estudos para a captação de águas subterrâneas e ainda a aquisição de equipamentos de monitoramento, que são importantes para o planejamento e a garantia da segurança hídrica”, explicou a presidente da Apac, Suzana Montenegro.

Está prevista a criação de duas subsedes regionais, que promoverão a interiorização da atuação da Apac.

Sisar

O Prosar-PE também irá fortalecer o Sistema de Saneamento Rural de Pernambuco (Sisar) - uma startup social que promove a gestão compartilhada de sistemas locais de abastecimento d’água e saneamento, voltada para populações vulneráveis à escassez hídrica.

De acordo com o governo, o modelo tem hoje duas unidades implantadas em Pernambuco, que, juntas, atendem 30 municípios: Sisar Moxotó, com sede em Arcoverde, e o Sisar Pajeú, com sede em Afogados da Ingazeira.

A partir dos investimentos do Prosar, outros quatro Sisars serão criados, que beneficiarão outras 78 cidades: Sisar Sertão do São Francisco, Sisar Mata Sul, Sisar Agreste Central e Sisar Araripe/Sertão Central.

