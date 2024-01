A- A+

EMPREENDEDORISMO Abertas as inscrições para a nova rodada do CredPop Recife Chamado de Cred Rápido Verão, a iniciativa visa beneficiar pequenos empreendedores que tenham CNPJ com valor de R$ 500,00

Estão abertas as inscrições para a nova rodada do programa de linhas de crédito popular municipal, o CredPop Recife. Chamado de Cred Rápido Verão, a modalidade oferta empréstimos no valor de R$ 500,00. Essa é a segunda remessa desde o seu novo formato, lançado no final do ano passado. As inscrições podem ser feitas pelo aplicativo ou site Conecta Recife (conecta.recife.pe.gov.br). O recurso é concedido preferencialmente a mulheres, jovens, pessoas com deficiência e pessoas pretas e pardas.

O Cred Rápido Verão conta com um investimento de R$ 1,5 milhão e é destinado ao Microempreendedor Individual (MEI) que exerça as seguintes atividades: fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar; cabeleireiros, manicure e pedicure; bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, entregas rápidas, entre outros segmentos.

É importante que o CNPJ esteja regular junto à Receita Federal e o empreendimento também precisa funcionar no Recife e é necessário incluir no formulário de inscrição descrição do plano de negócio. As parcelas podem ser pagas em até 10 vezes.

Kits para atuação

Outra frente que está sendo pensada pela Prefeitura é a inscrição de empresas no programa para serem parceiras da iniciativa. O objetivo é que as instituições montem kits baseados na sua área de atuação e que tenham valores a partir de R$ 500,00 e não ultrapassando R$ 6 mil. Essa iniciativa visa diversificar os kits, ampliando as áreas de atendimento e gerando mais oportunidades para quem mais precisa. O programa de microcrédito municipal continua oferecendo crédito rápido e mais facilitado. Com o auxílio da tecnologia, a liberação do recurso é feita no mesmo dia, podendo ser recebido por PIX. Essa agilidade é possível por meio da Inteligência Artificial (IA), que auxilia desde a inscrição do candidato até a liberação do recurso.

A nova formatação do programa do microcrédito municipal, agora coordenado pela Empresa Municipal de Informática (Emprel), já garantiu o benefício para 320 pessoas. Em menos de dois meses, com o Cred Rápido foram beneficiadas 240 pessoas. No Cred Kit a Prefeitura chegou a ceder crédito de aquisição de 30 bikes elétricas, 25 kits de pedreiro e 25 kits de pintor. No total geral foram colocados à disposição dos microempreendedores recifenses R$ 500 mil em crédito.

CredPop Recife

O Crédito Popular do Recife (CredPop Recife) é o programa de estímulo à geração de emprego, promoção da inclusão produtiva, do desenvolvimento sustentável e da geração de renda no Recife, mediante a concessão de microcrédito a microempreendedores e empreendedores de pequeno porte que desempenham atividades econômicas no Recife.

