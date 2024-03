A- A+

Imposto de Renda Aberto prazo para acertar as contas com o Leão A declaração poderá ser realizada online ou pelo aplicativo em smartphones com sistemas operacionais Android e iOS

Começa hoje, e segue até o dia 31 de maio, o prazo para declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2024 para os contribuintes que receberam rendimentos acima de R$ 30.639,90 em 2023. Quem não prestar contas ao Fisco, dentro do prazo fixado, está sujeito a uma multa de R$ 165,74, além de um valor máximo que corresponde a 20% do Imposto sobre a Renda devida.

A declaração poderá ser realizada online ou pelo aplicativo em smartphones com sistemas operacionais Android e iOS. Caso não seja possível fazer a declaração por um destes canais, o contribuinte deverá baixar e instalar o programa no computador. O site gov.br disponibiliza os links para os que forem declarar online e para aqueles que precisarão baixar o programa. Neste ano, a Receita espera receber 43 milhões de declarações.

Vantagens

A celeridade na entrega da declaração é importante para quem deseja receber as restituições do IR mais rápido. Também conta para a restituição o formato escolhido e a forma de recebimento. Quem optar pela declaração pré-preenchida ou pela restituição via PIX terá direito a prioridade no recebimento das restituições.

Segundo o contador Paulo de Tarso Malta, a expectativa é de que a declaração pré-preenchida esteja acessível para 75% dos declarantes.

“O governo introduziu ajustes na tabela de alíquotas do Imposto de Renda, com o objetivo de garantir uma distribuição mais equitativa da carga tributária”, explica o contador.

Veja também

CÂMBIO Milei busca US$ 15 bilhões para suspender controle cambial na Argentina