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empreendedorismo Abertura de empresas cresce 13% em Pernambuco e supera 73 mil novos registros no início de 2026 Empreendedores de até 35 anos responderam por 55% dos novos negócios registrados entre janeiro e maio

Pernambuco registrou a abertura de 73.461 empresas entre janeiro e maio de 2026, um crescimento de 12,9% em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados são do Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (MEMP) e revelam o crescimento do empreendedorismo no estado.

A distribuição geográfica das novas empresas mostra uma concentração no Recife. A capital respondeu por 19.841 dos registros realizados nos cinco primeiros meses do ano, o equivalente a 27% de todas as aberturas no estado. Em seguida aparece Jaboatão dos Guararapes, com 7.199 novos negócios, participação de 9,8%. Ainda nos cinco primeiros meses do ano, 42.645 empresas encerraram suas atividades, resultando em um saldo positivo de 30.816 empreendimentos.

Para Artur da Silva Figueiredo, assessor de Ciclo de Crédito da Central Sicredi Nordeste, os resultados observados em Pernambuco demonstram uma resiliência do empreendedorismo local, mesmo em um período marcado pela manutenção de juros elevados no país.

“Os dados revelam que o empreendedor continua identificando oportunidades de mercado e buscando alternativas para geração de renda e crescimento dos negócios. Setores ligados ao consumo, aos serviços e às atividades de menor estrutura inicial costumam manter uma dinâmica relevante de abertura de empresas, e é isso que tem sido verificado no estado”, afirma.

Segundo o assessor, o avanço também reflete transformações observadas nos últimos anos, como a digitalização de pequenos negócios, a ampliação do acesso a ferramentas de gestão, o crescimento do comércio eletrônico e a busca por modelos de trabalho mais independentes.

Microempresas

Outro dado que chama a atenção é o protagonismo das microempresas. Das 73.461 empresas abertas no período, 69.397 pertencem à categoria de microempresa, o equivalente a 94,5% do total. O perfil dos novos empresários também revela uma forte presença de jovens. Entre janeiro e maio, empreendedores de até 35 anos responderam por 55% das novas empresas abertas em Pernambuco.

Para Artur Figueiredo, esse perfil ajuda a compreender quais segmentos costumam demandar maior apoio financeiro para consolidar e expandir suas atividades. Na avaliação do assessor, jovens empreendedores e microempresários geralmente apresentam necessidades específicas relacionadas a capital de giro, aquisição de equipamentos, investimentos em tecnologia e estruturação da gestão.

“Quando observamos uma predominância de microempresas e uma participação expressiva de empreendedores mais jovens, fica evidente a importância de instrumentos financeiros adequados a essa realidade. O crédito tem papel fundamental não apenas para a abertura dos negócios, mas principalmente para garantir sua sustentabilidade e capacidade de crescimento ao longo do tempo”, explica.

Atualmente, Pernambuco possui 696.494 empresas ativas. Entre as atividades econômicas mais presentes no estado estão as lojas de roupas e acessórios, os serviços de beleza e as empresas voltadas à promoção de vendas.

*Com informações da assessoria

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